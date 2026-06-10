Corea del Sur y República Checa arrancan su camino en el Mundial este jueves

-

Corea del Sur y República Checa abrirán este jueves su participación en el Mundial 2026 con el segundo duelo del grupo A en el estadio de Guadalajara (8:00 p. m.).

OTRAS NOTICIAS: Mexicano Guillermo Ochoa listo para su sexto Mundial

Los surcoreanos parten como favoritos gracias a su amplia experiencia en la máxima cita del fútbol. Los Guerreros de Taeguk disputan su duodécima Copa del Mundo, más que cualquier otra selección asiática, y mantienen como principal referencia su histórico cuarto lugar en 2002.

El equipo dirigido por Hong Myung-bo cuenta con figuras de primer nivel como Lee Kang-in, mediocampista del Paris Saint-Germain; Son Heung-min, delantero de Los Angeles FC y máximo referente del futbol surcoreano; y el defensor Kim Min-jae, del Bayern Múnich.

Here for business

Guadalajara pic.twitter.com/btzq8P9ssj — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 10, 2026

No obstante, una de sus principales debilidades ha sido la facilidad con la que concede espacios cuando adelanta sus líneas.

Enfrente estará una República Checa que regresa a un Mundial tras 20 años de ausencia. Su única participación previa fue en Alemania 2006, donde quedó eliminada en la fase de grupos.

View this post on Instagram A post shared by 대한민국 축구국가대표팀 (@thekfa)

Dirigidos por Miroslav Koubek, los europeos buscarán imponer un juego ordenado y físico, apoyado en una defensa sólida y rápidas transiciones. Su principal carta ofensiva será Patrik Schick, goleador del Bayer Leverkusen, mientras que Tomás Soucek aportará equilibrio y experiencia en el mediocampo.