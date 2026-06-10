Corea del Sur y República Checa arrancan su camino en el Mundial este jueves

Corea del Sur y República Checa abrirán este jueves su participación en el Mundial 2026 con el segundo duelo del grupo A en el estadio de Guadalajara (8:00 p. m.).
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Los surcoreanos parten como favoritos gracias a su amplia experiencia en la máxima cita del fútbol. Los Guerreros de Taeguk disputan su duodécima Copa del Mundo, más que cualquier otra selección asiática, y mantienen como principal referencia su histórico cuarto lugar en 2002.
El equipo dirigido por Hong Myung-bo cuenta con figuras de primer nivel como Lee Kang-in, mediocampista del Paris Saint-Germain; Son Heung-min, delantero de Los Angeles FC y máximo referente del futbol surcoreano; y el defensor Kim Min-jae, del Bayern Múnich.
No obstante, una de sus principales debilidades ha sido la facilidad con la que concede espacios cuando adelanta sus líneas.
Enfrente estará una República Checa que regresa a un Mundial tras 20 años de ausencia. Su única participación previa fue en Alemania 2006, donde quedó eliminada en la fase de grupos.
Dirigidos por Miroslav Koubek, los europeos buscarán imponer un juego ordenado y físico, apoyado en una defensa sólida y rápidas transiciones. Su principal carta ofensiva será Patrik Schick, goleador del Bayer Leverkusen, mientras que Tomás Soucek aportará equilibrio y experiencia en el mediocampo.