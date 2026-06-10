Cámara tipo spidercam cae desde varios metros en pleno partido pre-mundial

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Una cámara cayó en pleno partido entre Hungría y Kazajistán a pocos metros de uno de los camarógrafos que cubrían el momento.

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El pasado lunes en el estadio Nagyerdei, durante el partido entre Hungría y Kazajistán, una cámara aérea tipo "araña" se desplomó sobre el campo de juego, impactando contra el césped en plena acción y generó preocupación inmediata.

En el partido Kazajistán se puso en ventaja a los 9 minutos con un gol de Sergey Maliy, tras asistencia de Maksim Samorodov. Sin embargo, el equipo local reaccionó en el segundo tiempo y terminó imponiéndose con claridad.

Hungría encontró el empate a los 52 minutos gracias a Dominik Szoboszlai, luego de una asistencia de Tamás Szucs. Al final Hungría ganó 3-1 definitivo. A pesar del resultado ninguno de los dos seleccionados participará del Mundial 2026.

Hungría se quedó en las Eliminatorias europeas al finalizar detrás de Portugal e Irlanda en su grupo, mientras que Kazajistán tampoco logró la clasificación al terminar por detrás de Bélgica y Gales en su zona.

El amistoso sirvió como parte de la preparación de ambos equipos de cara a futuros compromisos internacionales y a la próxima edición de la UEFA Nations League.

Aunque ninguno de los dos equipos clasificara el temor tras el incidente permaneció entre el público.

MIRA:

JUST IN: A camera fell onto the pitch during the Hungary vs. Kazakhstan match pic.twitter.com/wTp3Efdq0m — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 9, 2026