El Mundial de Norteamérica 2026 en cifras

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48 equipos, 104 partidos, 7 millones de entradas: estas son algunas de las cifras más destacables del Mundial de futbol de 2026, que se disputa desde el 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

48

Es el número de selecciones participantes en esta Copa del Mundo, la primera con una cantidad tan elevada. En marzo de 2023, el Consejo de la FIFA aprobó la ampliación de 32 a 48 equipos, que se repartirán en 12 grupos de cuatro delegaciones cada uno. La anterior expansión del número de contendientes del torneo se remontaba a Francia 1998, cuando se pasó de 24 a 32 combinados.

Un hombre iraní está sentado bajo un trofeo de la Copa del Mundo exhibido debajo de un puente en Teherán.

104

Es el número de partidos que se disputarán en United 2026. Serán 40 más que en la anterior edición, la de Catar 2022. Además del incremento de participantes y grupos, se añade una ronda extra, la de dieciseisavos de final. Antes las rondas de eliminación directa empezaban en los octavos.

La ciudad de Los Ángeles está lista para recibir la máxima fiesta del futbol.

23

El Mundial 2026 será la edición número 23 desde la primera, organizada en Uruguay en 1930. Brasil es la selección que ostenta el récord de títulos con cinco, por delante de Alemania e Italia, que tienen cuatro cada uno.

De la mano de Carlo Ancelotti, la selección de Brasil buscará su sexta Copa Mundial.

7

Con casi siete millones de entradas puestas a la venta para asistir a la competición, la FIFA espera batir el récord histórico de 3.5 millones de entradas vendidas para un Mundial, que se dio en 1994, precisamente en la anterior cita que acogió Estados Unidos.

Aficionados han mostrado su inconformidad debido a los costos para la compra de boletos. Las páginas de reventa operan legalmente en Estados Unidos.

16

Serán 16 los estadios que acojan partidos del Mundial, repartidos entre los tres países anfitriones. Es el doble de los recintos de Catar 2022 y cuatro más que en Rusia 2018.

Así luce el exterior del NRG Stadium de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Houston, Texas.

2

La estadounidense Tori Penso y la mexicana Katia García son las dos mujeres árbitras principales que han sido seleccionadas para esta edición. En total, habrá 52 árbitros principales, que representan a las seis confederaciones y a cincuenta federaciones nacionales.

Katia Itzel García Mendoza es árbitra internacional de la FIFA desde 2019.

60

El precio mínimo de una entrada para un partido del Mundial es de 60 dólares (unos 450 quetzales), según la asociación Football Supporters Europe (FSE), cuando en su dosier de candidatura los responsables se comprometían a que fuera de 21 dólares (aproximadamente 160 quetzales).

Pero para la mayoría de partidos, los fans han tenido que desembolsar varios centenares o incluso miles de dólares para obtener una entrada en las diferentes fases de venta abiertas por la FIFA.

Respecto a la reventa de las entradas en la plataforma oficial, ha llamado especialmente la atención el caso de un poseedor de entrada para la final del 19 de julio que fijó un precio de dos millones de dólares (poco más de 15 millones quetzales).

Sumado a la polémica por el costo de las entradas para disfrutar de los partidos, se habla sobre los altos costos de movilización hacia los estadios.

871

En millones de dólares (unos 6,600 millones de quetzales), la dotación total en premios a repartir entre los 48 selecciones participantes.

Cuando Argentina levantó la Copa del Mundo en Catar, la AFA recibió 42 millones de dólares (unos 320 mil millones de quetzales) por el título.

Será un cheque más de dos veces superior al que tuvo el Mundial de Catar 2022. El equipo campeón se irá de la final con 50 millones de dólares (casi 400 millones que quetzales).