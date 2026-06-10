Mexicano Guillermo Ochoa listo para su sexto Mundial

-

Guillermo Ochoa mira al Mundial 2026 con la misma ilusión con la que vistió por primera vez la camiseta de México a los 20 años.

A sus 40 años y con 153 partidos a cuestas con la selección muchos dudan de su rendimiento en este encuentro, pues el 2026 será su sexto Mundial, un récord que compartirá con los astros Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Foto: AFP.

Muchos esperan el debut de México el jueves ante Sudáfrica en el estadio Azteca, en la tercera que vez que organiza un Mundial, solo que ahora con Estados Unidos y Canadá.

"Ilusionado como la primera vez, trabajando para poder estar en la cancha el día 11, si así lo decide el entrenador", dijo el mexicano.

Ochoa es el capitán del Tri y recibió el lunes la bandera de la mano de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aún se desconoce si será el guardián titular del arco mexicano. El seleccionador Javier Aguirre empleó a sus tres arqueros -Raúl Rangel, Carlos Acevedo y Ochoa- en los últimos tres partidos de preparación.

Ochoa se dice listo para cualquier escenario: "Si me toca en algún momento estar 90 minutos, cinco minutos, 10 minutos, un minuto, lo que sea, y si no, también", indicó. "Acá lo importante es que le vaya bien a México".

La edad merma

"Si yo fuera entrenador de la selección nacional, no me arriesgaría y pondría a Memo", dijo a la AFP el exportero Adrián Chávez, formador de Ochoa antes de su debut en primera división en 2004. "Yo iba a lo seguro con un portero que ha demostrado ser uno de los mejores del mundo".

En contraste, Ricardo La Volpe, el entrenador que hizo debutar a Ochoa en la selección mexicana en 2005 y lo llevó a su primer Mundial en Alemania 2006, aseguró "sin ningunda duda" que el portero titular contra Sudáfrica será Raúl Rangel.

Subrayó que Ochoa es "atajador y volador", pero consideró que falla en el manejo del área, en el achique y en las salidas a cortar los centros.

"La edad merma", estimó, incluso a un portero disciplinado como Ochoa. "Dudo que tenga la potencia, la velocidad, los reflejos y la reacción para seguir llegando hasta el ángulo".

Ochoa no vio acción en Alemania 2006 ni en Sudáfrica 2010. Permaneció en el banco de suplentes.

Su debut vino en Brasil 2014, clave en un histórico 0-0 ante el anfitrión en primera ronda en el que defendió el arco como un guerrero.

"En el cabezazo de Neymar tiene una reacción increíble y saca la pelota sobre la línea", expresó Bruno Montaño, que tenía 3 años cuando ese partido. Forma parte de una escuela de porteros en Ciudad de México que dirige Chávez en la que veneran a Ochoa.

"Sus lances son una cosa brutal", consideró Daniel Santiago, de 12 años. Leonardo López, de 18, repite videos de vuelos al ángulo de Ochoa para tratar de "hacerlos igual".

Sucesor

En Catar 2022, el Memo comenzó a recibir críticas por supuestamente acaparar la portería del Tri en detrimento de los jóvenes arqueros mexicanos.

Pero Adrián Chávez salta en su defensa.

"En México se ha dejado de trabajar la posición", aseguró. "Se cuentan con los dedos de una mano" los porteros que pueden llegar a la selección mexicana.

"En mi época -los años 80 y 90- había 10 porteros mexicanos que podían llegar a selección", apuntó el mundialista en Estados Unidos 1994.

En el pasado torneo Clausura 2026 mexicano, por ejemplo, un tercio de los 18 clubes tuvieron como titular a un portero extranjero. Chávez espera en la escuela encontrar a un digno sucesor de Ochoa. "Ojalá podamos verlos en primera división. Es lo que queremos".

Con información de AFP.



