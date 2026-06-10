Así suena "Dai Dai" de Shakira en versión de marimba guatemalteca (video)

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La agrupación de marimba guatemalteca "V4jor Sisters" lanzó la versión en marimba de "Dai Dai", tema de Shakira por el Mundial FIFA 2026.

Las hermanas Kari, Cindy, Giselle y Milly Vargas, quienes forman la agrupación "V4jor Sisters", se pusieron la camiseta y dieron un toque de Guatemala a la fiesta deportiva.

Foto: Oficial.

"Con la emoción del Mundial 2026 cada vez más cerca, quisimos unirnos a esta gran celebración de la mejor manera que conocemos: haciendo música y tocando marimba". iniciaron con un post en sus redes oficiales.

Foto: Oficial.

"Aunque no somos expertas en fútbol sabemos que este evento tiene la capacidad de reunir a personas de todo el mundo a través de la alegría, la pasión y la emoción, por eso decidimos interpretar 'Dai Dai', aportándole nuestro propio estilo y un toque de Guatemala y Latinoamérica". expresaron.

"Esperamos que disfruten esta versión tanto como nosotras disfrutamos preparándola para ustedes", dijeron emocionadas por el resultado.

Dai Dai

Bajo el sello Sony Music, Shakira lanzó de manera oficial "Dai Dai", el sencillo más esperado para festejar la copa Mundial de la FIFA 2026.

Se publicó en el canal oficial de Youtube de la barranquillera, el audio del tema que será coreado por aficionados de todo el mundo, en la portada del post aparece un balón de fútbol con dibujos hechos por niños.

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