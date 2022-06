La fuerte acusación de Elon Musk contra Twitter que pone en duda la compra

Elon Musk señaló que Twitter oculta información sobre los bots, lo que incumple el acuerdo de fusión.

El dueño de Tesla, dijo que cree que Twitter Inc no está cumpliendo con el acuerdo de fusión, ya que no ha proporcionado la información sobre el spam y las cuentas falsas.

Musk aseguró que la compañía de redes sociales está poniendo resistencia para entregar la información. Por lo que reiteró la duda de continuar con el proceso de compra.

Lo que Musk solicitó a Twitter es que demuestre que los bots representan menos del 5% de sus usuarios, algo que no ha sido demostrado.

“El esfuerzo de Twitter para caracterizarlo de otra manera es simplemente un intento de ofuscar y confundir la cuestión. El Sr. Musk ha dejado claro que no cree que las laxas metodologías de prueba de la compañía sean adecuadas, por lo que debe realizar su propio análisis. Los datos que ha solicitado son necesarios para hacerlo”, se lee en una presentación del millonario.

La respuesta de Twitter

Parag Agrawal, director ejecutivo de Twitter aseguró que el equipo actualiza sus sistemas y reglas constantemente para ayudar a eliminar la mayor cantidad de cuentas falsas. Además sostienen que los bots representan menos del 5% de sus usuarios activos diarios.