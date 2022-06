Estos son los negocios fallidos de Piqué

Fuera del futbol, Piqué ha hecho intentos por incursionar como hombre de negocios, pero la mala suerte le acompaña. Desde videojuegos, inmobiliaria, hasta una hamburguesería y restaurante selecto de mariscos. Sin embargo tuvo que cerrar.

Dos proyectos culinarios que Gerard Piqué intento levantar no tuvieron éxito. "Yours" es el nombre del restaurante que más éxito tuvo, al menos por cinco años. Según una nota que compartía en la red social del restaurante se detalla que él era uno de los accionistas. Y además, invirtió en un negocio de hamburguesas "Natrus" del cual era accionista del 27%, esas hamburguesas se servían en Yours.

El restaurante estuvo ubicado en la calle Londres en el corazón de Barcelona y se volvió un lugar de moda, aunque no se trataba de un lugar de comida rápida, sino de un sitio de hamburguesas gourmet, por lo que se puede apreciar en el perfil de Yours que aún se puede visitar.

Piqué promocionando su marca de hamburguesas. (Foto: Facebook)

En 2018, Piqué decidió clausurar el negocio y fue anunciado en los medios en ese momento, pero sin dar detalles de la razón de su cierre. La última publicación en Facebook de Yours hay un mensaje de duelo por el fallecimiento del reconocido cocinero francés Paul Bocuse, considerado por algunos como el mejor del siglo XX.

El Financiero detalla que las hamburguesas no tuvieron buena aceptación y según detalla AS, Yours dejó de funcionar en octubre del 2018 y ahora en el local hay un negocio de albóndigas. Estos medios narran que tanto Shakira como Piqué solían frecuentar el lugar.

No conforme con el fracaso, Piqué intentó abrir otro restaurante, esta vez de mariscos en 2018, pero en 2020 tuvo que cerrar y tampoco se conocen las causas, según explica El Financiero.

Yours tenía en la entrada un afiche de Piqué. (foto: Facebook)

* Con información de El financiero y As