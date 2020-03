Los trabajadores de la economía informal son quienes han sufrido más esta situación, entre ellos los lustradores y los heladeros que recorren las calles del país en busca de ganar lo necesario para sobrevivir.

Sin embargo, cuando los guatemaltecos quieren ayudar al prójimo, solo necesitan un impulso, perder la timidez y pedir el apoyo a sus amigos o vecinos.

André Molina leyó un día en Twitter que muchas personas se quejan por la situación que atraviesa el país, pero nadie proponía una solución para ayudar a los menos favorecidos, así que durante la semana estuvo pensando la mejor manera de ayudar a un señor que vende helados por su colonia y decidió convocar a sus vecinos para apoyar al hombre de la carretilla.

“Hace una semana, vi a un tuitero que al parecer vive por mi casa e insultaba a Giammattei por el Toque de queda, en ese tweet le tomaba una foto a este señor desde su ventana y lo usaba como imagen de su insulto, lo cual me permitió saber que era por mi casa y que el señor pasaba los domingos a las 12 del mediodía por aquí”, inicia su relato.

El hombre pasa todos los domingos cerca de la colonia de André Molina y el último domingo realizó un noble gesto. (Foto: André Molina)

“Por lo tanto en cambio de usar al señor para insultar al presidente, decidí irlo a buscar este domingo y preguntarle si quería entrar a la colonia a vender. Escribí en el grupo de WhatsApp una vez lo llevé a la garita, y varios vecinos se volcaron al llamado yendo a comprarle grandes cantidades de helado (lo vendió todo) y dándole víveres”.

"Esto lo escribo por las siguientes razones: Si no vas a ayudar no te quejes. Es fácil ayudar a alguien, en mi caso bastó con 1 tweet y 1 WhatsApp. Todos ustedes lo pueden hacer, llevar a un comerciante informal a su garita y dejar saber a la colonia que está allí listo para vender. Hay una abismal diferencia entre decir y hacer. Sean de los que hacen, si todos hacemos y decimos menos vamos a progresar. Eso es algo que he aprendido de cientos de personas que he conocido en mi vida, pasan toda su vida diciendo que el gobierno debería de hacer aquí y allá, pero ellos no hacen nada”, destacó el joven en la publicación que hizo en su perfil de Facebook.

Iniciativa

Soy502 contactó al autor de este noble gesto, quien dijo que este tipo de acciones deberían imitarse en favor de esas personas que tienen que salir a trabajar a diario, con o sin toque de queda.

Esta historia tuvo como cómplices a los vecinos de la colonia Quinta de los Encinos, incluso hubo algunos que se quedaron con las ganas de apoyar, pero esperan la próxima visita del heladero.

“Los vecinos que se volcaron a la ayuda fueron de la Colonia Quintas de Los Encinos, ellos fueron los actores principales de este acto. Él estaba bastante sonriente y feliz. Unos vecinos aún salieron un poco más tarde a buscarlo. El señor salió muy contento con todo con lo que vendió y el apoyo que recibió de los vecinos”, puntualizó Molina.