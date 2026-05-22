¡Nueva York bajo el agua! Fuerte tormenta azota a Estados Unidos (video)

El paso de una tormenta ha dejado árboles caídos, carros bajo el agua y miles de viviendas sin servicio eléctrico.
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Las fuertes tormentas que están azotando a Nueva York y Nueva Jersey, en Estados Unidos, han dejado varios estragos.
Intensas lluvias y vientos provocaron daños severos en varios puntos.
El fenómeno meteorológico se manifestó con mucha fuerza, obligando a la población a extremar precauciones y a las autoridades a desplegar sus fuerzas para atender la emergencia.
De acuerdo con los primeros reportes, los destrozos abarcaron desde árboles derribados hasta calles y autos sumergidos bajo el agua.
El paso de la tormenta fue muy severo en los barrios de Brooklyn y Queens.
Las consecuencias de las lluvias alcanzaron también a los servicios básicos y a las actividades programadas en la ciudad.
Más de 10 mil personas se quedaron sin energía eléctrica. Además, las inundaciones en escuelas y centros deportivos obligaron a suspender actividades.