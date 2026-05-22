¡Nueva York bajo el agua! Fuerte tormenta azota a Estados Unidos (video)

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El paso de una tormenta ha dejado árboles caídos, carros bajo el agua y miles de viviendas sin servicio eléctrico.

Las fuertes tormentas que están azotando a Nueva York y Nueva Jersey, en Estados Unidos, han dejado varios estragos.

Intensas lluvias y vientos provocaron daños severos en varios puntos.

El fenómeno meteorológico se manifestó con mucha fuerza, obligando a la población a extremar precauciones y a las autoridades a desplegar sus fuerzas para atender la emergencia.

| Inundaciones masivas debido a fuertes lluvias en NYC, Nueva York, EE. UU. pic.twitter.com/jbiZ0RgsfP — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 22, 2026

De acuerdo con los primeros reportes, los destrozos abarcaron desde árboles derribados hasta calles y autos sumergidos bajo el agua.

El paso de la tormenta fue muy severo en los barrios de Brooklyn y Queens.

Las consecuencias de las lluvias alcanzaron también a los servicios básicos y a las actividades programadas en la ciudad.

EXTREMO | La ciudad de Nueva York experimentó un episodio meteorológico severo en las últimas 24 horas, con inundaciones repentinas significativas: efectos del cambio climático con exceso de humedad en la atmósfera.



⚠️​El evento fue caracterizado por lluvias torrenciales y… pic.twitter.com/vTHnBwwoBc — Jean Suriel (@JeanSuriel) May 21, 2026

Más de 10 mil personas se quedaron sin energía eléctrica. Además, las inundaciones en escuelas y centros deportivos obligaron a suspender actividades.