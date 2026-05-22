¡Con granizo! Así de intensa estuvo la lluvia en varios sectores del país (videos)

La fuerte lluvia registrada la tarde y noche del jueves sorprendió a varios guatemaltecos.
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La tarde y noche de jueves 21 de mayo se registraron fuertes lluvias en varias zonas, municipios y departamentos del país.
Estas lluvias se deben al paso de una onda del este que está afectando desde el miércoles.
Así llovió en Cobán, Alta Verapaz.
En Santa Apolonia, Huehuetenango, también se registró una intensa lluvia.
En la ciudad capital, la lluvia sorprendió en varias zonas.
En Villa Nueva, varias calles se inundaron, complicando el tránsito del sector.
Ondas del este
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), informó sobre el paso de dos ondas del este, las cuales causarán lluvias y nublados, del sur al centro del territorio nacional.
La primera está afectando desde el miércoles 20 de mayo, mientras que la segunda se espera para este fin de semana.
Estas vendrán acompañadas de lluvias fuertes, viento y posible caída de granizo.