¡Con granizo! Así de intensa estuvo la lluvia en varios sectores del país (videos)

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La fuerte lluvia registrada la tarde y noche del jueves sorprendió a varios guatemaltecos.

La tarde y noche de jueves 21 de mayo se registraron fuertes lluvias en varias zonas, municipios y departamentos del país.

Estas lluvias se deben al paso de una onda del este que está afectando desde el miércoles.

Así llovió en Cobán, Alta Verapaz.

Fuerte aguacero en Cobán, Alta Verapaz #ClimaGt pic.twitter.com/8TMrWHdZBU — Clima Guatemala (@ClimaenGuate) May 22, 2026

En Santa Apolonia, Huehuetenango, también se registró una intensa lluvia.

¡Qué tal la granizada de esta tarde en Chimaltenango!



Así la vista en Santa Apolonia. pic.twitter.com/wKhqFxWGqE — Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) May 22, 2026

En la ciudad capital, la lluvia sorprendió en varias zonas.

Lloviendo en ruta El Atlántico, Calle Martí, Periférico, Centro Histórico, Avenida Elena.



Precaución por motoristas bajo puentes o pasarelas, active sus luces.#21may26PMT. pic.twitter.com/b8ceIwcnkV — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) May 21, 2026

En Villa Nueva, varias calles se inundaron, complicando el tránsito del sector.

Las lluvias de esta noche han provocado inundaciones en el bulevar El Frutal, ubicado en la zona 5 de Villa Nueva, Guatemala. pic.twitter.com/8XQpRz3Ric — Anonimo.sv (@AnonimoSV503) May 22, 2026

Ondas del este

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), informó sobre el paso de dos ondas del este, las cuales causarán lluvias y nublados, del sur al centro del territorio nacional.

La primera está afectando desde el miércoles 20 de mayo, mientras que la segunda se espera para este fin de semana.

Estas vendrán acompañadas de lluvias fuertes, viento y posible caída de granizo.