Las novedades al reglamento que se aplicarán en United 2026

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En el Mundial 2026, que inicia el próximo 11 de junio, se aplicará nuevas sanciones en el reglamento de juego, una para que los futbolistas no pierdan el tiempo y otra para que no finjan lesiones.

Los jugadores sustituidos dispondrán de diez segundos para abandonar el terreno de juego.

A finales de febrero, la IFAB confirmó que a partir de las justas en Estados Unidos, México y Canadá, se concederá el balón al rival o un tiro de esquina cuando un jugador retrase deliberadamente un saque de banda o un saque de puerta.

Cuando el árbitro considere que un futbolista está gastando el cronómetro, iniciará una cuenta de cinco segundos y al término de ésta, se aplicará el castigo. Esta regla ya es una vieja conocida, se aplica cuando un portero detiene el balón durante mucho tiempo.

Dinamizar el ritmo

Otra de las reglas que se instalará a partir de la Copa Mundial 2026 es contra jugadores que finjan lesiones para perder ritmo. Si el cuerpo médico de una selección entra a la cancha, el jugador debe salir del terreno de juego y deberá esperar hasta un minuto después de la reanudación del partido.

Por otro lado, los jugadores que sean sustituidos tendrán 10 segundos para abandonar la cancha desde que el cuarto árbitro anuncie el cambio. Si se supera el tiempo, el sustituto deberá, primero, esperar un minuto en la banda y luego la siguiente interrupción del partido para entrar al juego.

El organismo encargado de dictar las leyes de juego del fútbol ha asegurado que estas medidas se han tomado para "dinamizar el ritmo de los partidos y limitar la pérdida de tiempo".

Ley Vinícius

La IFAB abrió la posibilidad de recurrir al VAR cuando exista duda luego de mostrar la segunda amarilla a un jugador o si se presenta un tiro de esquina polémico.

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Meses atrás también se confirmó que los futbolistas que se tapen la boca durante confrontaciones con rivales podrán ser expulsados. Esta regla fue nombrada "Ley Vinícius".

“ Es parte de una nueva iniciativa destinada a combatir el racismo. ” FIFA

Esta medida responde a la polémica en Liga de Campeones entre Gianluca Prestianni y Vinícius Junior.

Otro hecho reciente en el futbol internacional abrió las puertas a una nueva sanción. El equipo que abandone el terreno de juego como símbolo de protesta por alguna decisión arbitral, perderá el partido por incomparecencia y quienes inciten al abandono de cancha, serán expulsados.

Inclusión

Para la edición 23 del Mundial de futbol, fueron seleccionadas seis árbitras entre los 52 jueces principales, así como 88 asistentes y 30 oficiales de video.

Según el departamento de arbitraje de FIFA, esto obedece a la tendencia iniciada en el Mundial de Catar.

“ En nuestro empeño por seguir desarrollando el arbitraje femenino. ” Pierluigi Collina, jefe de arbitraje de FIFA.

Tarjetas amarillas por fase

FIFA informó, además, que las tarjetas amarillas individuales se anularán después de la fase de grupos y lo mismo sucederá tras los cuartos de final.