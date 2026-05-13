Manchester City derrota al Crystal Palace y la lucha por la Premier sigue viva

Manchester City sigue inmerso en la lucha por el título de la Premier League al golear 3-0 al Crystal Palace (3-0) este miércoles, en partido aplazdo que devuelve al equipo de Pep Guardiola a dos puntos del Arsenal a dos fechas del final.
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El club celeste habría perdido prácticamente todas sus esperanzas si empataba o perdía frente a los Eagles de Oliver Glasner, decimoquintos, pero su deseo por reconquistar el título sigue en pie.
Gracias a los tantos de Antoine Semenyo (minuto 32), Omar Marmoush (40) y Savinho (84); el Manchester City (2º, 77 puntos) se mantiene a la caza del Arsenal (1º, 79 puntos) antes de sus dos últimos partidos, que se disputarán la semana que viene.
A los citizens les espera una dura tarea contra el Bournemouth, sexto y en busca de una plaza en competición europea, y luego frente al actual quinto, el Aston Villa.
Por su parte, el calendario del Arsenal parece mucho más asequible, con la visita del Burnley, penúltimo y ya descendido, y un corto desplazamiento a casa del Crystal Palace, cuya atención probablemente estará puesta en su final de la Conference League, prevista tres días después contra el Rayo Vallecano.