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Manchester City derrota al Crystal Palace y la lucha por la Premier sigue viva

  • Con información de AFP
13 de mayo de 2026, 17:23
#PremierLeague
Omar Marmoush fue uno de los anotadores para los ciudadanos, en la goleada contra las águilas. (Foto: AFP)

Omar Marmoush fue uno de los anotadores para los ciudadanos, en la goleada contra las águilas. (Foto: AFP)

Manchester City sigue inmerso en la lucha por el título de la Premier League al golear 3-0 al Crystal Palace (3-0) este miércoles, en partido aplazdo que devuelve al equipo de Pep Guardiola a dos puntos del Arsenal a dos fechas del final.

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El club celeste habría perdido prácticamente todas sus esperanzas si empataba o perdía frente a los Eagles de Oliver Glasner, decimoquintos, pero su deseo por reconquistar el título sigue en pie.

 

 

Gracias a los tantos de Antoine Semenyo (minuto 32), Omar Marmoush (40) y Savinho (84); el Manchester City (2º, 77 puntos) se mantiene a la caza del Arsenal (1º, 79 puntos) antes de sus dos últimos partidos, que se disputarán la semana que viene.

A los citizens les espera una dura tarea contra el Bournemouth, sexto y en busca de una plaza en competición europea, y luego frente al actual quinto, el Aston Villa.

Por su parte, el calendario del Arsenal parece mucho más asequible, con la visita del Burnley, penúltimo y ya descendido, y un corto desplazamiento a casa del Crystal Palace, cuya atención probablemente estará puesta en su final de la Conference League, prevista tres días después contra el Rayo Vallecano.

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