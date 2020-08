Ronald Koeman será el nuevo entrenador del Barcelona

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, anunció durante una entrevista que "si nada se tuerce" Ronald Koeman será anunciado como nuevo entrenador del equipo.

"Si nada se tuerce, Koeman será el entrenador que anunciaremos, que tirará de este equipo y de estos jugadores adelante con un proyecto diferente", afirmó el presidente Bartomeu en una entrevista a BarçaTV, en la que trató todos los temas de la actualidad del club azulgrana, un día después de que el Barcelona despidiese a su entrenador Quique Setién.

Koeman tenía una cláusula en su contrato con la selección neerlandesa que le permitiría marcharse si el Barcelona le ofrecía un puesto de jefe.

"No esperaba que las cosas fueran tan rápido, y no es el mejor momento. También me tomó por sorpresa, pero el Barcelona es el único club para el que tenía una cláusula de rescisión en mi contrato. Es desagradable para la Federación, pero no inesperado", expresó antes de oficializar su vinculación con el club catalán.

Su relación

Ronald Koeman, quien formó parte del Dream Team de Johan Cruyff como jugador en el Barcelona y luego actuó como asistente de Louis van Gaal, siempre ha expresado que dirigir el club catalán sería su trabajo soñado.

Jugó con el club de 1989 a 1995 y ganó cuatro títulos de La Liga, así como la Copa de Europa de 1992, donde marcó el gol de la victoria.

Fue nombrado seleccionador de Holanda en febrero de 2018 después de que no se clasificaran para la Copa del Mundo y se suponía que su contrato lo mantendría con la selección nacional hasta Qatar 2022.

*Con información de ESPN Deportes y AFP