¡Oficial! Se confirma el nuevo formato de la UEFA Champions League

-

Se confirmó el nuevo formato de la UEFA Champions League para la temporada 2024/2025.

La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) confirmó este lunes 4 de marzo el nuevo formato de la Champions League para la temporada 2024/2025.

"Este es el inicio de una nueva y emocionante era para la competición", fue el mensaje de la UEFA en sus redes sociales oficiales, al confirmar el formato que iniciará el 9 de julio de 2024.

Los dos cambios más llamativos son: la desaparición de la fase de grupos, que pasará a ser una liga y el aumento de los equipos participantes, de 32 a 36.

En el formato actual, con fase de grupos, cada equipo disputa un total de 6 partidos contra 3 equipos; y con la nueva modalidad, los clubes disputarán un total de 8 encuentros contra 8 rivales distintos.

Los 36 equipos participantes estarán divididos en cuatro bombos de 9 clubes cada uno, y cada conjunto enfrentará a dos escuadras de cada bombo, para completar los 8 partidos.

Al final de la primera fase, los equipos que finalicen en las primeras ocho posiciones de la liga clasificarán directamente a los octavos de final, y los siguientes 16 puestos entrarán a un repechaje.

En la ronda de repechaje se definirán los últimos ocho clasificados a los octavos de final y, por su parte, los equipos que finalicen en las últimas 12 posiciones de la liga, quedarán eliminados.

A partir de los octavos de final, la fase eliminatoria continuará como es habitual, con llaves a doble partido en los cuartos de final y semifinales, a excepción de la final.