Ella es Amanda Bynes, la actriz ingresada a un psiquiátrico

Amanda Bynes fue ingresada a un centro psiquiátrico tras deambular sola, desnuda y desorientada por una de las zonas más conflictivas de Los Ángeles.

EN CONTEXTO: Amanda Bynes ingresa de urgencia en un psiquiátrico

Bynes fue una reconocida actriz, presentadora de televisión, cantante y diseñadora de moda estadounidense, conocida en la década de los 1990 y 2000.

Debutó en el programa de sketches de Nickelodeon "All That" (1996-2000) y luego en "The Amanda Show" (1999-2002), como actriz infantil.

Fue famosa por su papel de Holly Tyler en la comedia de situación de The WB "What I Like About You" (2002-2006) y apareció en la película "Big Fat Liar" (2002).

A su éxito le siguió "What a Girl Wants" (2003), "Robots" (2005); "She's the Man" (2006), el musical "Hairspray" (2007) y la comedia dramática "Easy A" (2010).

(Foto: What a Girl Wants)

Tras esto, la famosa comenzó a experimentar escandalosos episodios y no es primera vez que recibe ayuda psiquiátrica, los problemas de salud mental que padece (esquizofrenia y trastorno bipolar) hicieron que en 2013 su madre tuviera que asumir su tutela, pues en ese momento también sufrió un brote psicótico y fue detenida e internada cuando intentó quemar la casa de una anciana, vecina de sus padres.

Bynes estaba bajo tratamiento tras internarse en rehabilitación en enero del 2019 por problemas con el alcohol.

En los últimos meses Amanda había recuperado su independencia y vivía en su propia casa, había tomado clases de cosmetología y su salud mental parecía estable, acababa de iniciar su cuenta de Instagram, donde los fans notaron su cambio: un piercing en la nariz y un tatuaje en forma de corazón en su rostro.

Amanda Bynes actualmente. (Foto: Instagram)

MIRA SUS ACTUACIONES: