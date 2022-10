Conductor de "¡Qué Chilero!" anuncia su retiro del programa

Uno de los conductores de "¡Qué Chilero!" Rafael Andrés se despidió del famoso programa de TV Azteca.

Con mucha nostalgia, sus compañeros le dieron una cálida fiesta que se transmitió en vivo, brindándole muchos abrazos, además de una placa conmemorativa, un pastel y muchos globos.

"Gracias por todo el cariño, son muy importantes para mí, los quiero muchísimo, agradezco a Dios por haberme dado la oportunidad de formar parte de esta gran familia, a @frisly_macario qué creyó en mí más de lo que yo lo hacía, un abrazo hasta el cielo, gracias a todas las personas que estuvieron conmigo en este camino, aprendí mucho y tuve grandes momentos junto a ustedes", escribió en sus redes.

Se desconoce cuál será el proyecto que le espera, lo cierto es que varios influencers le dejaron muestras de cariño y resaltaron su valentía al no tener miedo para abrirse paso a nuevas etapas en su carrera.

"Nuestro chico cocodrilo por siempre", escribió el programa para decir adiós a uno de sus presentadores más queridos.

"Los quiero bastante, no quiero hacer este momento tan triste, el programa no es de tristeza... he pasado momentos muy bonitos aquí", dijo el famoso que destacó que estuvo en el show durante 5 años.

"Estuve analizando mucho este momento, me llevo la amistad de todos ustedes... en estos 5 años hay personas que quiero desde el día uno, es momento de seguir otros sueños, hay que abrazar los cambios", continuó.

