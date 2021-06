La lección de Arjona a su hijo por las especies marinas

El cantautor guatemalteco está de vacaciones y disfruta de las cristalinas aguas de algún lugar del mundo junto a su familia, por ello aprovechó a dar un consejo a quienes suelen visitar los paradisíacos lugares y tomarse fotografías con la fauna local.

Ricardo Arjona subió un video en sus redes sociales que al parecer fue grabado por el pequeño Nico; en él, se ve cómo disfruta de la calma del mar color turquesa, mientras sostiene una estrella de mar con sus manos, con mucho cuidado sin llevarla a la superficie.

En la compañía de este ejemplar marino aprovechó para aconsejar a quienes encuentren uno, para que no lo saquen del agua pues son muy delicados.

"No se puede sacar del agua porque entonces ya no está en su...", explicaba cuando fue interrumpido por Nico.

"No, no, no es por eso, es porque si las sacas se muere", agregó el pequeño.

"Por eso papa, por eso no la estoy sacando", respondió Ricardo.

Junto al clip escribió:

"La guitarra descansó, la cabeza más, pero por las noches vuelven las melodías y las historias a provocar el infierno de las cosas nuevas, que llevan sin atajos al cielo que buscamos los locos que damos la vida por una canción".

Los asteroideos o estrellas de mar son una clase del filo Echinodermata (equinodermos) de simetría pentarradial, cuerpo aplanado con cinco brazos o más. Hay cerca de 19,003​ especies que se distribuyen en todos los océanos del mundo

Capturan el oxígeno del agua para su proceso de respiración y cuando son sacadas de su hábitat no pueden realizar el intercambio de gases, necesario para su ciclo vital y sufren una intoxicación con dióxido o monóxido de carbono; por ello, en un tiempo corto (2 a 3 minutos) dependiendo de la especie, mueren.

No se sabe exactamente en qué lugar del mundo está la familia Arjona, lo cierto es que es el paraíso.