La Selección de Guatemala escaló puestos en el Ranking de la FIFA

FIFA publicó el listado de selecciones, en donde detalla el lugar que ocupa Guatemala.

La Selección Nacional de Guatemala terminó su actividad durante los últimos meses de junio y julio, en las disputas de eliminatoria mundialistas, el amistoso ante El Salvador, la Ronda Preliminar de la Copa Oro y la participación en el grupo A de la Copa Oro 2021 luego de la invitación de la Concacaf.

Esta actividad internacional permitió que Guatemala escalara dos posiciones en el Ranking FIFA, sumando 10 puntos en el acumulado.

De acuerdo a la publicación realizada este 12 de agosto por la FIFA, Guatemala se ubica en la posición 125 de la clasificación general y número 12 de la Concacaf con un total de 1,139 puntos, escalando dos puestos respecto a la entrega realizada de mayo, donde se ubicaba en el puesto 127 con 1,129 puntos.

(Foto: FIFA)

La posición 125 es el mejor puesto de este 2021, por lo que será importante tener actividad en partidos amistosos durante las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre para continuar mejorando posiciones.