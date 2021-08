Comité Olímpico pagó viáticos y vuelos para vacunarse en Miami

Mientras Kevin Cordón entrenaba en un salón parroquial, y Barrondo viajaba con sus recursos, los directivos del deporte velaban por su bien con dinero público.

OTRA NOTA: COG responde sobre inversión destinada a Erick Barrondo

Pese a que el Comité Olímpico Internacional (COI) anunció que garantizaría la vacunación contra el Covid-19 para todas las delegaciones que participarían en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, el Comité Olímpico Guatemalteco (COG) pagó vuelos y viáticos para, por lo menos, cuatro personas.

Según el reporte de Viajes Internacionales del COG, en mayo se erogaron 24,033.68 quetzales para el pago de cuatro boletos aéreos hacia Miami, Florida, Estados Unidos (EE.UU.) para que dos trabajadoras administrativas, el médico del Comité y un fisioterapista independiente recibieran la vacuna contra el coronavirus.

Los boletos aéreos se adquirieron a la empresa Lax Travel, S.A., la cual se ha convertido en una de las principales empresas proveedoras de vuelos para el Estado.

El pago se realizó para Delia Azucena Morales Lemus, subgerente de Optimización de Recursos Financieros; Rosario Avendaño Recinos, jefa de Organización y Logística; el médico Julio Armando Motta Pensabene, director de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte, y el fisioterapista Carlos Humberto Peraza Ramírez, quien no tiene un contrato directo con el COG.

(Fuente: Guatecompras)

Además, cada viajero recibió 3,470.61 quetzales en viáticos, con excepción de Morales Lemus, quien liquidó 4,270.61 quetzales, de acuerdo con el reporte de Acceso a la Información de Oficio.

El viaje se realizó del 24 al 26 de mayo, cuando la vacunación en Guatemala estaba destinada para trabajadores de primera línea de atención y para adultos mayores de 70 años.

Los viáticos se otorgaron, pese a que, por ejemplo Morales Lemus devenga como salario al mes 26,700 quetzales; Avendaño Recinos, 15,285.60 quetzales, y Motta Pensabene, 21,375 quetzales; mientras que Peraza Ramírez recibe pagos por los servicios que presta.

Justificación

El gerente General del COG, Gerardo Estrada, aseguró que se realizó el viaje a Miami debido a que desde enero enviaron cartas al Ejecutivo y al Ministerio de Salud para agilizar la vacunación a la delegación que viajaría a los Juegos Olímpicos en Tokio 2021, pero no obtuvieron respuesta hasta mayo. "No había certeza", dijo.

Sin embargo, la Organización Deportiva Panamericana (Panam Sports) informó que apoyaría a las delegaciones de los países con retrasos en la vacunación, para que sus atletas pudieran recibir la inmunización, detalló.

Para ello, Panam Sports coordinó con el Consulado de México en Miami, la Federación de Marsoni y el COG, con el propósito de realizar la vacunación.

"Ellos colaboraron 500 dólares (unos Q3,850) en boletos aéreos a los atletas y delegados que quisieran inmunizarse en Miami con el apoyo de Panam Sports, los cuales están en trámite de reintegro", manifestó Estrada.

El directivo del COG explicó que hubo un dictamen técnico del Doctor Motta (uno de los viajeros) quien recomendó ir a Miami a aplicarse la vacuna pues no se sabía qué reacciones podrían tener los atletas si llegaban a Tokio y allí se vacunaban.

Estrada indicó que además de las cuatro personas que viajaron con apoyo del COG, también se extendió la invitación de Panam Sports para que otros pudieran hacer lo mismo.

También en el extranjero

Además del COG, la Federación Nacional de Atletismo también compró boletos aéreos para la vacunación de tres atletas y un entrenador, quienes viajaron a Miami para adquirir la vacuna.

Los boletos también se compraron a Lax Travel por un valor de 22,194.99 quetzales y viajaron Mayra Herrera, Erick Barrondo y el entrenador Julio César Urías.

(Fuente: Guatecompras)

Mientras que en una publicación de ESPN Deportes también se informó que usó esta modalidad Jennifer Zúñiga, representante de remo y dos integrantes más, en donde no se detalla el nombre.

En su cuenta de Twitter, Panam Sports publicó una fotografía con los primeros atletas vacunados con su apoyo en Miami. (Foto: Twitter/Panam Sports)

Sin embargo, Estrada aseguró que Barrondo no quiso vacunarse de esta manera.

"No quiso ir a EE.UU. Previo a su campamento en España (previo a Tokio). Luego se vacunó con Sputnik, pero en el aeropuerto no lo dejaron viajar, porque la Sputnik no es reconocida en Europa. Él perdió el vuelo y después se tuvo que incluir en los boletos aéreos que se compraron en el COG, pero él viajó después. Yo tuve que comprar un boleto corriendo para que él se fuera", detalló.