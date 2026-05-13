Doblete a la orden: Inter derrota a Lazio y se corona campeón de Coppa Italia

Inter de Milán logró el tercer doblete Liga/Copa de su historia tras derrotar a la Lazio 2-0 en la final de la edición 2026 de la Coppa Italia, este miércoles en el Estadio Olímpico de Roma.
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El club lombardo abrió el marcador gracias a un gol en propia puerta del centrocampista del conjunto romano Adam Marusic, que batió a su propio arquero de cabeza en un saque de esquina del Inter (14) luego de un desvío previo de Marcus Thuram.
Mientras que el capitán argentino Lautaro Martínez dobló la ventaja, en el minuto 35, tras un pase de Denzel Dumfries después de robar el balón en salida.
De esta manera, el equipo de Cristian Chivu ha firmado una temporada casi perfecta en el ámbito nacional, con su título 21 de campeón de Italia y su décima Copa, la tercera en cinco años, lo que lo convierte ahora en el segundo club más laureado en la competición.
Este tercer doblete, tras 2006 y 2010, no hace, sin embargo, olvidar por completo la terrible desilusión de la Liga de Campeones, en la que los nerazzurri, finalistas de la Champions en 2025, fueron eliminados en la eliminatoria de acceso a los octavos de final por los noruegos del Bodo/Glimt.
La Lazio, por su parte, no ha logrado poner fin a su sequía de títulos desde su séptimo triunfo en la Copa de Italia en 2019.