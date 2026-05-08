Mundial 2026
  • Mundial 2026

United 2026: Argentina y Ecuador recuperan a jugadores para su debut mundialista

  • Por Soy502
08 de mayo de 2026, 16:11
Esta medida se dio después que la AFA y la FEF solicitaran a la FIFA amnistía.

Esta medida se dio después que la AFA y la FEF solicitaran a la FIFA amnistía.

Nicolás Otamendi y Moisés Caicedo podrán estar en el debut de Argentina y Ecuador del Mundial 2026, luego de que la FIFA anunciara un cambio en el reglamento que deja sin efecto las suspensiones que se acarrearon de las eliminatorias sudamericanas.

Destacado: Tren al estadio para la final del Mundial, será más barato

El defensa argentino recibió roja directa en el encuentro eliminatorio contra Ecuador, en septiembre de 2025. En ese mismo encuentro, Caicedo recibió su cuarta cartulina amarilla.

La Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF) anunció este viernes, a través de un video en redes, que Caicedo es elegible para el duelo ante Costa de Marfil el 14 de junio, partido que desde ya vive con ilusión y felicidad.

 

 

Mientras la FEF hace el anuncio, y la AFA también celebra pues había iniciado las gestiones para levantar la suspensión de su defensor, el Consejo de la FIFA deberá ratificar el cambio aprobado por el Comité de Emergencia del ente regulador.

La resolución del Buró de FIFA especifica que "no se trasladarán a la fase final las tarjetas amarillas ni las suspensiones pendientes de uno o dos partidos como resultado de amonestaciones en diferentes partidos de la fase preliminar, las tarjetas rojas por doble amonestación ni las tarjetas rojas directas".

 

 

Ojos en la preparación

Esta noticia causa un respiro en Ecuador, selección dirigida por Sebastián Beccacece, quien afina detalles para sus últimos partidos de preparación ante Arabia Saudita el 30 de mayo y el 7 de junio contra Guatemala.

Luego, Ecuador emprenderá la aventura mundialista. Primero jugará contra los "Elefantes", después ante Curazao y cerrará la primera fase de competencia contra Alemania.

"Hola Ecuador, quiero darle las gracias a Dios", dijo Caicedo.
"Hola Ecuador, quiero darle las gracias a Dios", dijo Caicedo.

La Albiceleste, por su parte, debutará debutará ante Argelia en el grupo J (16 de junio).

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar