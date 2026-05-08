United 2026: Argentina y Ecuador recuperan a jugadores para su debut mundialista

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Nicolás Otamendi y Moisés Caicedo podrán estar en el debut de Argentina y Ecuador del Mundial 2026, luego de que la FIFA anunciara un cambio en el reglamento que deja sin efecto las suspensiones que se acarrearon de las eliminatorias sudamericanas.

El defensa argentino recibió roja directa en el encuentro eliminatorio contra Ecuador, en septiembre de 2025. En ese mismo encuentro, Caicedo recibió su cuarta cartulina amarilla.

La Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF) anunció este viernes, a través de un video en redes, que Caicedo es elegible para el duelo ante Costa de Marfil el 14 de junio, partido que desde ya vive con ilusión y felicidad.

FIFA dispuso AMNISTÍA y LE QUITÓ LA SUSPENSIÓN A NICOLÁS OTAMENDI.



Estará DISPONIBLE para el debut. ✅



Vía @CLMerlo. pic.twitter.com/b3ElpG4dPL — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 8, 2026

Mientras la FEF hace el anuncio, y la AFA también celebra pues había iniciado las gestiones para levantar la suspensión de su defensor, el Consejo de la FIFA deberá ratificar el cambio aprobado por el Comité de Emergencia del ente regulador.

La resolución del Buró de FIFA especifica que "no se trasladarán a la fase final las tarjetas amarillas ni las suspensiones pendientes de uno o dos partidos como resultado de amonestaciones en diferentes partidos de la fase preliminar, las tarjetas rojas por doble amonestación ni las tarjetas rojas directas".

Moisés Caicedo tiene algo importante que contarles pic.twitter.com/hK2kfex74R — La Tri (@LaTri) May 8, 2026

Ojos en la preparación

Esta noticia causa un respiro en Ecuador, selección dirigida por Sebastián Beccacece, quien afina detalles para sus últimos partidos de preparación ante Arabia Saudita el 30 de mayo y el 7 de junio contra Guatemala.

Luego, Ecuador emprenderá la aventura mundialista. Primero jugará contra los "Elefantes", después ante Curazao y cerrará la primera fase de competencia contra Alemania.

"Hola Ecuador, quiero darle las gracias a Dios", dijo Caicedo.

La Albiceleste, por su parte, debutará debutará ante Argelia en el grupo J (16 de junio).