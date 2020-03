URGENTE: Gobierno decreta Estado de Calamidad por Coronavirus

Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala, anunció que este jueves por la noche se firmó en Consejo de Ministro el Acuerdo 5-2020, para decretar un Estado de Calamidad Pública por el Coronavirus (Covid-19).

El Congreso de la República aprobó este jueves un punto resolutivo, instando al Gobierno a aprobar este Estado de Calamidad.

“Vemos con agrado la preocupación del Congreso de la República, y aceptamos el punto resolutivo”, explicó el mandatario.

Giammattei también explicó que hasta este jueves no hay ningún caso de Coronavirus (Covid-19) en Guatemala, y que en Centroamérica tampoco se han confirmado. “Pero eso no implica que no vaya a haber”, advirtió el mandatario.

El decreto entra en vigor tras su publicación, la cual se espera que se realice este viernes en el Diario Oficial. Y se espera que el Congreso se reúna, probablemente la próxima semana, para ratificar el Estado de Calamidad.

“Y si no hay casos de Coronavirus, ¿por qué decretarlo? Aquí viene la parte interesante, ya que por primera vez nos están dando el instrumento para ser más efectivos en la prevención”, explicó el presidente Giammattei, ya que se podrá evitar cualquier situación que represente un riesgo.

Entre las acciones que se planean hacer, es aumentar las alertas con las aerolíneas para evitar que ingresen casos sospechosos, así como trabajar en la prevención en las escuelas, distribuyendo material impreso, que ya está listo y que pronto estarán imprimiendo.

Giammattei explicó también que el Coronavirus (Covid-19) tiene una baja mortandad, por lo que llamó a la calma a la población y pidió que no haya pánico.

Además, el Gobierno ha visto que hay sobreprecios en la venta de mascarillas, por lo que el Estado de Calamidad permitirá regular estos precios.