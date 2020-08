Rusia registra su vacuna "Sputnik V" contra el Covid-19

El presidente ruso Vladimir Putin anunció este martes 11 de agosto que su país registró oficialmente la "primera vacuna" contra el Covid-19 que ha infectado a más de 20 millones de personas en el mundo.

"Esta mañana, por primera vez en el mundo, se ha registrado una vacuna contra el nuevo coronavirus", dijo Putin durante una videoconferencia con miembros del gobierno retransmitida por la televisión.

Putin afirmó incluso que una de sus hijas fue inoculada con la vacuna.

Russian President Vladimir Putin announced the approval of a coronavirus vaccine for use on Tuesday, claiming it as a "world first," amid continued concern and unanswered questions over its safety and effectiveness. The vaccine has been named Sputnik-V.https://t.co/gXwYeupDCS pic.twitter.com/07tzyBtp9W — CNN (@CNN) August 11, 2020

La vacuna contra el coronavirus desarrollada por Rusia fue bautizada "Sputnik V" (V de Vacuna), en homenaje al satélite soviético, declaró el presidente del fondo soberano implicado en su creación.

"Más de 1 mil millones de dosis" fueron encargadas por 20 países extranjeros, afirmó Kirill Dmitriev, precisando que la fase 3 de los ensayos comenzará el miércoles 12 de agosto.

El fondo soberano indicó que el inicio de la producción industrial está previsto para septiembre.

La reacción de la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reaccionó con prudencia al anuncio realizado por Rusia este martes sobre el desarrollo de una vacuna contra la covid-19 y recordó que la "precalificación" y la homologación de una vacuna pasan por "procedimientos rigurosos".

"Estamos en contacto estrecho con los rusos y las discusiones continúan. La precalificación de toda vacuna pasa por procedimientos rigurosos", puntualizó Tarik Jasarevic, portavoz de la OMS, durante una videoconferencia de prensa.

"La precalificación comprende el examen y la evacuación de todos los elementos de seguridad y de eficacia requeridos recopilados durante los ensayos clínicos", recordó.

Hasta ahora, Rusia no ha publicado un estudio detallado de los resultados de sus ensayos que permitan establecer la eficacia de los productos que dice haber desarrollado.

La semana pasada la OMS se mostró dubitativa cuando Rusia había afirmado que su vacuna estaba casi lista y recordó que todo producto farmacéutico debe "ser sometido a todas las distintas pruebas y testeos antes de ser homologado para su uso".

*Con información de CNN y AFP