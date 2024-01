¡4 meses sin ganar! El Inter Miami de Leo Messi pierde contra el Al-Hilal de Arabia

-

El Inter Miami de Leo Messi inició su aventura en la Riyadh Season Cup con una derrota ante el Al-Hilal de Neymar.

Este lunes 29 de enero, en el Kingdom Arena de Arabia Saudita, dio inicio la Riyadh Season Cup 2024, un torneo de pretemporada en donde participarán: el Inter Miami, el Al-Hilal y el Al-Nassr.

Los tres equipos invitados a disputar el campeonato serán parte de una triangular; cada equipo jugará dos partidos y al final el club con más puntos se consagrará como campeón saudí.

El primer partido del torneo fue disputado entre el Inter Miami de Leo Messi y el Al-Hilal de Neymar (que no pudo participar por lesión), frente a 30 mil espectadores en la ciudad de Riyadh.

La escuadra de las 'Garzas' fue sorprendida en los primeros 15 minutos del encuentro, y el Al-Hilal llegaría a estar 2-0 tras las anotaciones de Aleksandar Mitrovic y Abdulah Alhamdan.

| GOAL: MITROVIC SCORES FOR AL HILAL!!



Al Hilal 1-0 Inter Miami pic.twitter.com/PklBImns6q — CentreGoals. (@centregoals) January 29, 2024

Sin embargo, el conjunto de Florida no bajaría los brazos y antes de que acabara la primera mitad, Luis Suárez anotaría su primer gol con la camisola rosa y negra, para acortar la distancia.

Pero cuando mejor estaba jugando el equipo dirigido por Gerardo "El Tata" Martino, el club árabe comandado por el exjugador del FC Barcelona, Malcom, anotaría el 3-1 antes del medio tiempo.

LUIS SUAREZ



His first goal for @InterMiamiCF! pic.twitter.com/oEhVqKS7UB — Major League Soccer (@MLS) January 29, 2024

El Inter de Miami llegaría a la segunda mitad del juego como una aplanadora y en apenas dos minutos lograrían empatar el encuentro gracias a las anotaciones de Leo Messi y David Ruiz.

La 'Pulga' anotaría el 3-2 al minuto 53 a través de la pena máxima y, tan solo 120 segundos después, el hondureño de 19 años anotaría un golazo para conseguir el empate en suelo saudí.

MESSIIIIII



Clinical from the spot. Leo gets his first goal of 2024. pic.twitter.com/ifVwWl0d6W — Major League Soccer (@MLS) January 29, 2024

Lastimosamente para Leo Messi y compañía, su propio excompañero en el Barça sería el anotador del gol definitivo y el brasileño Malcom le daría los primeros tres puntos al conjunto del Al-Hilal.

La última vez que Miami consiguió una victoria fue el 28 de septiembre de 2023, hace cuatro meses, en un 4-0 contra Toronto FC, y desde ese día, han cosechado cuatro empates y seis derrotas.

El Inter finalizaría el primer partido de la copa con 0 unidades. El club estadounidense jugará el jueves 1 de febrero su segundo partido en el torneo, ante el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

Posteriormente, el tercer y último partido, que definirá la Riyadh Season Cup 2024, será el jueves 8 de febrero, cuando el Al-Nassr enfrente al conjunto del Al-Hilal, por la gloria en pretemporada.