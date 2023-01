Alemana destaca cinco "señas" que solo ha visto en Guatemala (video)

Una alemana destacó las 5 expresiones hechas con las manos que solo ha visto que se hacen en Guatemala y que llamaron su atención.

La tiktoker "Canchita in Guate" destacó algunas expresiones que los guatemaltecos hacen con las manos.

Jule Dalko es de Hamburgo, Alemania y desde que vive en Guatemala (septiembre de 2022) ha destacado los modismos y la comida. Además, realiza curiosas comparaciones entre Alemania y Guatemala, para que sus seguidores conozcan sobre ambas culturas.

"Gestos guatemaltecos con las manos que aprendí aquí", escribió.

1. ¡Qué codo sos!: Jule explica que los guatemaltecos se tocan el codo para decir que se es avaro.

2. La cuenta por favor: la alemana cuenta que acá se alza la mano en forma de un lapicero, luego de haber consumido algo en un restaurante.

3. ¿Cuánto cuesta?: los guatemaltecos usan el dedo anular y el dedo gordo, formando una media luna para preguntar por el precio.

4. ¡Tu madre!: según la europea esta expresión no existe en su país y por ello le pareció divertida. Es una manera de insulto que consiste en alzar la mano y extenderla.

5. Rápido, rápido: para Dalko, el gesto para pedirle a alguien que se apure es muy complicado, se trata de sacudir la mano y tronar el dedo gordo con o otro, de manera rápida y continua. Al probar realizarla no logró su objetivo.

Su observación tuvo una gran respuesta, pues muchos rieron al notar esta forma de comunicación.

"Cuando vine por primera vez quedé asombrada por la belleza del país y su gente. En Alemania, Guatemala no es un país del que se escuche mucho, creo que muchos ni siquiera saben que existe, ahora que decidí mudarme aquí, comencé a abrir mi cuenta de Tiktok para mostrarle a mi familia y amigos, y a los alemanes/europeos lo hermosa, interesante y diversa que es, todavía hay mucho que ver aquí y espero tener la oportunidad de hacerlo", dijo Jule a Soy502.

"También me gusta compartir acerca de mis experiencias viviendo aquí, aprendiendo el idioma y las diferencias culturas y gastronomía que hay en un solo país, estas diferencias son súper emocionantes e interesantes para mí, por ejemplo me encantan los antojitos guatemaltecos como los rellenitos, las tostadas, la rosa de jamaica etc, mi jerga favorita es "shute", agregó.



"Después de un par de semanas viviendo aquí me di cuenta de que también adquirí muchos seguidores guatemaltecos, estoy feliz de que estén interesados ​​en ver su país a través del punto de vista de una alemana y que me apoyen para conocer mejor su país, por ello comencé a usar en Tiktok las tradiciones en Alemania y a la vez trato de practicar mi español", dijo.

