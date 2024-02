5 lugares perfectos para tener una cita romántica este 14 de febrero

-

Si buscas opciones diferentes que fusionen buena comida y un ambiente romántico para celebrar este 14 de febrero, estos destinos pueden interesarte.

Cada 14 de febrero se celebra en Guatemala el Día del amor y la Amistad, una fecha que los guatemaltecos dedican a su pareja, amigos, familia o cualquier otro ser importante en su vida.

Este día, muchos lo celebran con detalles materiales como flores, peluches u otro tipo de obsequios. Sin embargo, lo que nunca falla para sorprender a esa persona especial es una cita romántica para salir de la rutina.

En ese sentido, Soy502 realizó un recorrido por cinco ambientes auténticos y atractivos perfectos para celebrar este día a lo grande. A continuación te detallamos de cuáles se trata.

Avenida Cero

Avenida Cero está ubicado en la 5ta calle 1-07 Avenida Elena Zona 3. (Foto: Juan Carlos Pérez/Soy502)

Se trata de un restaurante que se caracteriza por cambiar su decoración según las festividades. Por ello, en el mes del amor el lugar se ha llenado de ositos de peluche, corazones y rosas.

El menú ofrece amplia variedad de platillos que van desde crepas y panes, hasta premium steak y su sección de mar y tierra.

Ubicación: 5a. calle 1-07 Avenida Elena Zona 3 capital

Horario: 7:00 am a 9:00 pm, de lunes a domingo

Platillo estrella: Panes, hamburguesas, Premium Steak Grilled, crepas, frappés.

Búscalos en redes sociales: Restaurante Avenida Cero

El pan con lomo de cerdo y chimichurri es de los favoritos en Avenida Cero. (Foto: Juan Carlos Pérez/Soy502)

Coffee District

Coffee District está en 4 Grados Norte. (Foto: Juan Carlos Pérez/Soy502)

Un ambiente agradable en donde predominan las plantas, pero además ofrece una majestuosa vista mientras te deleitas tomando un buen café.

Este lugar es ideal para tener una cita en el día del amor y la amistad, y cualquier otra fecha.

Entre las opciones del menú se encuentran: café preparado con distintos métodos, toasts saladas y dulces, waffles, ensaladas y paninis.

Ubicación: Ruta 3, 5-45 zona 4. Interior Casa del Águila

Horario: martes, miércoles y domingo de 9:00 am a 7:00 pm, y jueves a sábado de 9:00 am a 8:00 pm

Platillo estrella: café en sus distintos métodos, waffles y toasts

Búscalos en redes sociales: Coffee District

Un ambiente acogedor ideal para una cita romántica. (Foto: Juan Carlos Pérez/Soy502)

Un Rincón del Cielo

Por las noches, el lugar se ilumina haciendo el ambiente más romántico. (Foto: Instagram/Unrincondelcielo)

Tal y como lo dice su nombre, se trata de un rincón ubicado en Antigua Guatemala al que puedes ir de cita y rodearte de vistas increíbles.

Desde que entras, llama la atención un árbol iluminado y las llamadas jaulas que se han convertido en favoritas para llevar a cabo propuestas de noviazgo y matrimonio.

El menú es variado: desayunos, hamburguesas, pastas, pizzas, asados, camarones, cafés y frappés son algunas de las opciones. El 14 de febrero tendrán platillos especiales y stands de fotos para quienes lleguen.



Ubicación: San Pedro el panorama lote 8 sección D Antigua Guatemala Sacatepequez

Horario: martes a viernes de 8:00 am a 7:00 pm, sábado de 8:00 am a 9:00 pm, y domingos de 8:00 am a 8:00 pm.

Platillo estrella: Pedacito de cielo (sandwich, pan artesanal con lomo de cerdo, arúgula, tomate, queso mozzarella y aderezo de la casa), y canasta de churros.

Búscalos en redes sociales: Un Rincón del Cielo

El menú en Un Rincón del Cielo ofrece amplia variedad de opciones. (Foto: Juan Carlos Pérez/Soy502)

Luna de Miel

Luna de Miel es un rinconcito ideal en Antigua para una cita en pareja. (Foto: Juan Carlos Pérez/Soy502)

Este restaurante en Antigua Guatemala tiene un concepto familiar y a la vez ideal para parejas, gracias a su terraza abierta para disfrutar de un ambiente cálido y cómodo con una estructura colonial.

En cuanto a su menú, está basado en platillos franceses con un buen toque guatemalteco. Hay variedad de crepas saladas y dulces, bebidas calientes y frías, waffles para todos los gustos y que fusionan sabores nacionales e internacionales.

Ubicación: 6a. avenida norte #40, Antigua Guatemala, Guatemala

Horario: Lunes a domingo, de 11:00 am a 9:00 pm

Platillo estrella: Luna Parisina (crepa de pollo con champiñones y cebolla caramelizada con crema), y Magia de Luna (crepa de manzanas cocidas con azúcar y canela, almendras y helado de vainilla)

Búscalos en redes sociales: Luna de Miel

Mientras disfrutas de una crepa, te deleitas con la vista del lugar. (Foto: Juan Carlos Pérez/Soy502)

Lawn Cinema

Lawn Cinema fusiona el cine con un ambiente romántico. (Foto: cortesía/Lawn Cinema)

Si con tu pareja o ser querido son amantes del cine, este plan es perfecto para ustedes. Se trata de un jardín que proyecta variedad de cintas, y por el mes del amor y la amistad habrá opciones románticas.

Puedes adquirir tu entrada individual, o bien, paquetes VIP o Estándar. El precio varía de acuerdo con lo que incluya (teepee impermeable, poporopos ilimitados, comida).

Ubicación: 30 calle 10-71 zona 11 Las Charcas

Horario: de acuerdo con la programación de proyecciones. Consulta sus redes sociales: Lawn Cinema GT



Para hacer tu reservación llama al 4173-4409