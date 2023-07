"Se llevan la corona": Joven español destaca amabilidad de los guatemaltecos (video)

-

El tiktoker español hizo una comparativa entre el servicio al cliente de su país y el de Guatemala.

Una vez más, el tiktoker español Dani Scott se hizo viral luego destacar la amabilidad que ha encontrado en los guatemaltecos a comparación de su país.

En su perfil de TikTok, el creador de contenido compartió un video contando una experiencia que vivió durante su reciente viaje de vuelta al país europeo.

"Hoy vengo a hacer una crítica sobre algo que he notado en mi viaje a España, y que lastimosamente me ha dejado muy decepcionado", inicia el joven extranjero.

Durante el clip, Scott contó que en varios lugares a los que acudió no encontró un buen servicio al cliente. "Nos metían presión porque iban a cerrar, no nos atendieron bien y las veces que nos hablaban, nos hablaban un poco como gritando", expresó.

Finalmente, el español destacó que en Guatemala, donde ha vivido por varios meses, no ha tenido ni un solo problema. "Haciendo una comparación, sinceramente Guatemala se lleva la corona ya que desde que vine la primera vez no he tenido ninguna queja", puntualizó.

El video del joven recibió múltiples comentarios de internautas, varios de ellos guatemaltecos. "No es por presumir pero somos muy amables", "Me encanta cuando habla cosas buenas de Guatemala", "Somos otro nivel", se lee.

Esta no es la primera vez que Dani Scott habla positivo sobre el país centroamericano. Semanas atrás expresó estar sorprendido de la cultura y gastronomía de Guatemala.