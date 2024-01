Abogados cuestionan resolución de la CC "es más política que jurídica"

-

Abogados tienen dudas por resolución de la Corte de Constitucionalidad.

La Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional en contra de la elección de la Junta Directiva del Congreso, sin embargo a criterio de varios abogados, la resolución de la CC es confusa, se contradice y se debe pedir por parte del Congreso una ampliación y aclaración.

La CC determinó que se debe repetir la elección de la directiva, ya que toma a diputados de Semilla como independientes, pero a criterio de los abogados esa es la primera duda, porque el partido no está cancelado, la suspensión no debería tener efectos sobre la bancada y porque se da como válida la decisión de un juez del ramo penal que no tiene materia en lo electoral.

"Es una resolución compleja porque creo que el pleno ya había corregido la situación de los diputados de Semilla, de los diputados supuestamente expulsados de la UNE y ahora la Corte dice que estos actos no son válidos. El problema grande que hay es que no se entiende porqué se desconoce la voluntad del pleno de reconocer el estatus de los diputados, la corte ordena una repetición en un proceso inventado y deja muchas dudas sobre la forma que se integrará esa planilla", dijo el abogado Edgar Ortíz a Soy502.

Ortíz hace referencia a que la única manera en que un diputado es declarado independiente es basándose en la ley orgánica del Congreso y no por una suspensión que hasta el momento pareciera ya terminó.

"Sobre todo el artículo 46 del Organismo Legislativo que refiere que forman parte de un bloque los diputados elegidos por un partido. El origen de todos los problemas es que un juez penal suspenda un partido, porque eso generó una dudas de los alcances que pueda tener la suspensión, nosotros entendemos que la suspensión y cancelación no son lo mismo. La suspensión entiende que sigue existiendo pero está limitado en sus derechos, pareciera que aquí la Corte confunde esa suspensión con una cancelación, además no aborda otro punto importante, Semilla fue suspendido el 12 de junio de 2023 y no entendemos cual es el marco que regula esa suspensión porque la Ley Electoral no permite suspender partidos por más de seis meses y ese plazo terminó el 11 de enero. Son cosas que la Corte no resuelve, deja en el aire y complica mucho" agregó Ortíz.

Una posición similar tiene el abogado Goyo Saavedra, quien mencionó: "Aquí hay una intervención política, yo si considero que es una resolución política, que tiene tiempos políticos, y una intención de romper una fuerza que se estaba consolidando en el Congreso".

Además Saavedra cuestionó que la CC está usando una ley de caracter ordinaria sobre un proceso específico desarrollado en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

"A mi me parece que hay varios temas que tienen que ser analizados por el pleno del Congreso de la República y puntualmente de la forma de las imputaciones del auto correspondiente, porque aunque la corte está diciendo que se ha vulnerado la ley orgánica del Organismo Legislativo ordena que se cumpla siguiendo los procedimientos de la ley, en muchos de sus razonamientos está contrariando la misma ley y un caso claro y concreto es el artículo 46, la facultad del partido movimiento Semilla de ser bloque no se anula sino hasta que el partido deje de existir, es conocido y es público que no existe ninguna suspensión seguida por la ley electoral ni mucho menos una cancelación, en consecuencia no se le puede vedar la posibilidad de ser bloque legislativo", expresó.

Los otros casos

Los abogados también mostraron su preocupación por el caso de los diputados Inés Castillo y Adim Maldonado, quienes habrían sido expulsados de la UNE por apoyar la planilla de Semilla.

La CC también los considera como independientes.

En este caso, los abogados consideran que se está extralimitando la CC, porque estos congresistas no han tenido un proceso de expulsión aún.

"Los diputados de la UNE que no han sido expulsados de la bancada con una resolución firme, es decir, que haya un procedimiento que quiera iniciarse por el Comité Ejecutivo no concreta que se hayan agotado todas las impugnaciones correspondientes", dijo Saavedra.

"Me parece gravísimo la situación de Adim Maldonado e Inés Castillo, todo ser humano tiene derecho al debido proceso y a la defensa y tiene derecho a asociarse libremente, no es posible que una carta de un partido sea prueba suficiente para echar a una persona de un partido, tienen que pasar por un debido proceso a lo interno, ser escuchados y después del proceso tomar la decisión, no es posible que la Corte que se supone es el guardián constitucional digan que con un tuit ya son expulsados", agregó Ortíz.

También cuestionaron que la CC está creando requisitos para la toma de posesión que no están establecidos en ninguna ley, como el caso del diputado Julio Héctor Estrada.

"Es terrible porque está legislando la CC y se está inventando un requisito, el finiquito es un requisito para ser candidato, es un requisito para la postulación no para la toma de posesión, de manera que aquí la corte se inventa otro requisito y se extralimita un poco y genera una duda de si puede asumir el diputado Julio Héctor Estrada", finalizó Ortíz.