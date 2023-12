¡Arriesgado! La acción de una motorista que causó polémica entre usuarios (video)

-

La mujer despertó todo un debate en redes sociales, tras protagonizar una arriesgada acción en el tránsito.

En redes sociales se hizo viral un video que expone a una mujer motorista en medio del tránsito.

Sin embargo, lo que causó indignación entre usuarios es que en el clip se logra ver que la conductora lleva a lo que aparenta ser un menor cubierto con una manta en la parte delantera.

Dicha acción despertó todo un debate, ya que muchos aseguran que es una imprudencia por parte de la mujer exponer así al pequeño. Mientras que otros destacaron que lo hace por necesidad.

"Así nos toca, la necesidad de no dejar a nuestros hijos con cualquiera", "Bueno, le lleva casco al menos y va del lado derecho, no todos tienen acceso a un carro", "Paguen transporte público, no confundan necesidad con imprudencia", se lee.

El audiovisual que fue captado en un sector de la avenida Hincapié se hizo viral tras recibir miles de reproducciones.

Mira aquí:

¿Imprudencia o necesidad? pic.twitter.com/V4ISUO1F1J — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) December 29, 2023

Negligencia de padres

Este caso trajo a colación el tema de la falta de responsabilidad por parte de padres de familia al volante.

En las últimas horas, elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) rescataron a una bebé cuyos padres conducían en estado de ebriedad.

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 17.6 de la ruta Interamericana, conexión calzada 4 de Febrero, zona 1 de Mixco.