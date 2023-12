"¿Quién es mi amorchito prechocho?" Micrófono se estudiante se activa en plena clase

-

En plena clase a un estudiante se le activó el micrófono y todos escucharon la conversación que tenía con su novia.

El evento circula las redes sociales y aún se desconoce si es actuado o fue un simple descuido del protagonista, lo cierto es que sacó la risa en un momento muy serio de la transmisión.

"En el minuto 41 sale este artículo", se escucha decir al encargado de una ponencia en una sala llena de participantes, repentinamente alguien enciende el audio y todos escuchan una conversación privada.

"¿Quién es mi amorchito prechocho? ¡Chí! Ay mi amor, estoy ahorita en clase mi bebé, no te preocupes mi amor, ahorita te llamo, ¿chí bebé?, chí mi amorsito, sí, sí, te voy a besar la carita bebé, yo también te amo mi amor, ya nada más termino y aha, no, pero dime chí ¿chí? ¡Ay mi amor! chí, chí, chí, sí mi amor, sí bebé ahorita te llamo ¿va? Va bebecita".

Al ver cómo las personas de la sala se reían se dio cuenta de su error "ay, lo siento, creo que dejé el micrófono abierto", expresó. "no me he dado cuenta, perdón, perdón, estaba mandándole un mensaje a mi novia, perdón, perdónenme todos, ¡qué vergüenza!".

"Ya no quedan románticos en este mundo", "quiero un ridículo así", "lo hizo a propósito" y "cuando esté enamorado no diré nada pero habrá señales" fueron algunos comentarios del clip subido por la cuenta de Tik Tok llamada rolixius 2.0., según la descripción del post, esto habría sido una broma que resultó un éxito pues todos comenzaron a reír de inmediato.

