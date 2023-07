¿Qué actividades podrás disfrutar en la última semana del XXIII Bienal de Arte Paiz?

-

La Bienal de Arte Paiz presenta actualmente 130 piezas de 30 artistas diferentes y colectivos de Guatemala, Argentina, Guadalupe (Francia), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos, Haití, República Dominicana y Panamá.

Este año, el espacio artístico se está llevando a cabo en cinco sedes diferentes distribuidas en el Centro Histórico y la Antigua Guatemala. Las ubicaciones en la Ciudad de Guatemala son:

Centro Cultural de España, Edificio Lux, 6a. avenida 11-02, 2º piso, zona 1.

Centro Cultural Municipal Álvaro Arzú Irigoyen, 7ª av. 11-67 zona 1.

Galería Portal, 6ª avenida entre 6ª y 8ª calle, zona 1.

Las sedes en la Antigua Guatemala del XXIII Bienal de Arte Paiz son:

Centro de Formación de la Cooperación Española, 6ª av. Norte entre 3ª y 4ª calle (Antiguo Colegio de la Compañía de Jesús).

La Nueva Fábrica, Plazuela Central de Santa Ana #55, Aldea Santa Ana.

Disfruta de las actividades y eventos programados

El evento de arte contemporáneo estará finalizando el domingo 30 de julio, estas son las actividades en las que podrás participar en los últimos días del XXIII Bienal de Arte Paiz:

1. Taller sobre el movimiento y corporalidad masculina

Un taller para indagar la sensibilidad y el autoconocimiento como primera herramienta de reducción de violencia, por medio de danza contemporánea, orientada a una vivencia de la masculinidad individual y colectiva.

2. Taller de Mediación DIY

Una introducción a la mediación cultural y artística, con visión Do It Yourself (DIY), dirigido a profesores y trabajadores comunitarios. El taller será impartido por Esperanza de León, curadora educativa de esta bienal.

3. Taller de acuarela e historia familiar

Estará dirigido por el artista guatemalteco Roberto Escobar, este será un taller que invitará a la indagación familiar para la creación de acuarelas con sentido íntimo.

4. Cabina móvil sobre saberes compartidos

Un espacio de distribución de información sobre la XXIII Bienal de Arte Paiz y sus obras mediante actividades artísticas.

5. Simposio "Alborotar para incidir arte entre nosotras"

Este simposio, coordinado por la curadora Maya Juracán, busca como posibilidad la colectividad y los intercambios intergeneracionales entre mujeres, en tres líneas específicas de pensamiento: artistas y producción; artivismo y derechos humanos; curaduría y teoría.

6. Chocopalabras con Yavheni de León

Un taller relacionado con la pieza participante en la bienal de Yavheni de León, conformada por trozos de chocolate intervenidos con palabras, letras y dibujos. Una actividad dirigida a niñas y niños a partir de 11 años.

Para conocer los detalles de las fechas, lugar y horario de cada una de las actividades ingresa a la página web oficial del evento.