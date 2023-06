Actor de Marvel es acusado de ser un depredador sexual

-

La activista María Elena Ríos se pronunció contra el actor Tenoch Huerta y el colectivo Poder Prieto.

El actor de "Black Panter" se encuentra envuelto en una nueva polémica.

La activista y saxofonista, María Elena Ríos, que fue atacada con ácido, comunicó a través de Twitter que estaba en contra de Tenoch Huerta y el colectivo que maneja: Poder Prieto.

¿Qué pasó?

El sitio "Feisbuk de la Malinche" publicó un podcast en el que participó María Elena Ríos, pero al parecer no le pagaron.

Poder Prieto, el colectivo que maneja Tenoch Huerta, hizo mención de ese podcast en sus historias de Instagram. Esto parece haber ofendido a Elena, quien a través de Instagram escribió la denuncia.

"Dejen de etiquetarme en su contenido", "Yo no hablo con gente incongruente".

Denuncia que hizo Elena Ríos. (Foto: Twitter)

Poco después, El Feisbuk de la Malinche eliminó el contenido. El colectivo Poder Prieto respondió diciendo que la denuncia era errónea.

Se nos acusa de no haberle pagado por este podcast. No le podemos pagar algo que NO es producción nuestra. Y no lo publicamos, solo se recomendó ese contenido como recomendamos contenido casi todos los días... https://t.co/sTM3tdO8rV — Poder Prieto (@poderprieto_mx) June 10, 2023

Elena respondió a esta publicación del colectivo, donde dijo que ella "no protege al depredador sexual Tenoch Huerta".

Otras polémicas

El actor de Marvel ha estado involucrado en otro tipo de polémicas, como en el 2022 donde se le acuso de ser deudor de pensiones para sus hijos.

En esta ocasión Huerta sí se pronunció diciendo que era una denuncia falsa, su exesposa nunca acepto ni negó nada, cuenta El Universal.

En abril del 2023, otra polémica arrasó con el actor luego de que no le diera crédito a una artesana por una casa de plumas que él utilizó en la Fashion Week de Milán.