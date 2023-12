El actor guatemalteco Benjamín Levy recibe el "Imagen Award 2023"

-

Benjamín Levy recibió el preciado galardón hollywoodense "Imagen Awards 2023", poniendo el nombre de Guatemala en alto.

El guatemalteco recibió la estatuilla por su papel en la serie policiaca "Chicago PD", donde interpreta al oficial Dante Torres, quien logra ingresar al equipo de inteligencia en la ciudad de Chicago, Illinois.

Benjamín ganó la categoría "Best Supporting Actor Drama Television", Mejor Actor de Reparto de Drama en Televisión, un gran reconocimiento en su carrera actoral.

"¡Lo hicimos! Gracias por el apoyo!", fueron las palabras de Levy a los guatemaltecos por este especial momento.

"Estoy muy agradecido con los premios Imagen por reconocer mi trabajo. Agradezco a Dick Wolf y a NBC por darme la oportunidad de explorar este personaje latino que carga tantas cualidades que nosotros tenemos, como su humildad, valentía e integridad", dijo Levy en exclusiva a Soy502.

El actor compitió junto a grandes estrellas de importantes proyectos televisivos durante su nominación, entre ellos: David Castañeda de The Umbrella Academy, Gabriel Luna de The Last of Us, Emilio Rivera de Mayans MC, Fabrizio Guido de Perry Mason, John Leguizamo de The Power y el mítico Edward James Olmos de Mayans MC.

Artistas de la talla de Eva Longoria, Jessica Alba y Jenna Ortega también recibieron importantes galardones en sus categorías.

¿Qué son los Imagen Awards 2023?

Los Premios Imagen son administrados por la Fundación Imagen, organización dedicada a fomentar y reconocer las representaciones positivas de los latinos en la industria del entretenimiento. Para ser considerado para este galardón, una pieza o persona de los medios debe pasar por una inscripción que lleva un proceso de investigación especial.

Foto: Benjamín Levy Aguilar.