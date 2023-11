Actor de "Vecinos" causa alarma con delicada petición (video)

-

El actor César Bono reapareció en un video haciendo una delicada petición a sus seguidores.

Mediante sus redes sociales, el actor César Bono publicó un video en el que denuncia a una mujer que vive en su casa desde hace más de un año y sin pagar alquiler.

El famoso actor que interpreta a Frankie Rivers en la serie Vecinos alarmó a sus seguidores, pues en el clip luce desmejorado y evidentemente preocupado por la situación que atraviesa actualmente.

"México, estoy en problemas. Soy César Queijeiro Bono y quiero decirles que en mi casa, que se ubica en La Herradura, Huixquilucan de Estado de México, vive una persona sin pagar renta desde hace un año. Esa persona es Jessica López Rivera, que trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social", inicia.

(Foto: Vecinos)

El actor detalló que la mujer inició pagándole un año adelantado, pero desde entonces no ha pagado absolutamente nada en lo que va del 2023.

"Yo sé dónde vive la mujer, yo sé que es una delincuente, porque día con día me está robando. Y quiero pedir su apoyo a todos los medios de comunicación y a la opinión pública", agregó.

Finalmente, Bono explicó que aunque ya le habían dado fecha de desahucio tras ganar el pleito, López asistió con otro juez que se fue en contra de la decisión inicialmente tomada.

"Yo tengo 73 años de edad. No tengo el tiempo ni la salud para seguir con este pleito. La casa es mía, de nadie más. Ella vive sin pagar renta, como les digo, desde hace un año. Pido su ayuda a toda la gente que me haya visto trabajando desde hace cincuenta y tantos años, jamás he robado cinco centavos a nadie", finalizó.

Mira el video: