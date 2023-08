Actriz de "La fea más bella" preocupa por su salud y pide apoyo económico

-

Rosita Pelayo anunció a medios mexicanos que tiene un preocupante estado de salud.

Rosita Pelayo, quien interpretó a Dolores "Lola" Guerrero en "La fea más bella", anunció que fue diagnosticada con un tumor que necesitaba una operación de emergencia, sin embargo, no tiene los recursos económicos para pagar la operación.

Las Estrellas informa que a mediados de julio la actriz informó a Gustavo Adolfo Infante, presentador mexicano, que le habían detectado una bolita en el colón y que por su ubicación tendría que ser removido de emergencia quirúrgicamente.

Rosita Pelayo padece de artritis reumatoide degenerativa y parestesia. (Foto: Las Estrellas)

Pocos días después el periodista declaró que la actriz tenía cáncer, pero que estaba encapsulado. Pelayo no confirmó esta información pero sí dijo en el programa "Ventaneando" que necesitaba operarse urgentemente, pero no ha podido realizarse el procedimiento por su situación económica.

Infobae reporta que la actriz habría invertido todo su dinero ahorrado en una cafetería del Círculo Teatral del actor Alberto Estrella. En esa misma intervención en "Ventaneando" la actriz mandó un mensaje a sus amigos que le deben dinero.

"Yo le he hablado (a Alberto Estrella) al celular, los recados que le he dejado, no me pela. Patricia sí, a lo mejor ya hasta se enojaron", explicó la actriz de 64 años.

Ante esto varios famosos mexicanos han pedido ayuda en sus redes sociales, compartió una imagen que explica que la meta es juntar 300 mil pesos mexicanos.