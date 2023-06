Actriz de telenovela "Carrusel" revela impactantes detalles sobre el elenco

-

Christel Klitbo, quien encarnó a Valeria en "Carrusel", se convirtió en una famosa tiktoker y en uno de sus post hizo fuertes revelaciones acerca del elenco y las grabaciones de la famosa telenovela.

Uno de los seguidores pidió a Chris que contara anécdotas detrás de cámara de la famosa historia que se transmitió en los años 90 y su respuesta fue sorprendente.

"Me preguntan mucho sobre esto y me encantaría tener alguna anécdota para contar de 'Carrusel' pero la verdad es que no me acuerdo de casi nada, no me acuerdo de alguna anécdota en particular", inició.

Luego mencionó datos de sus compañeros que dejaron fríos a muchos:

"Me acuerdo que éramos muchos niños, que siempre que había un juguete o algo se ponía de moda todos lo llevábamos, me acuerdo que me bulleaban un montón porque era la más chiquita del elenco, una de las más chiquitas, me acuerdo que Ludwika era igualita en la vida real que en la novela y que mi mejor amiga durante casi toda la novela fue quien hacía de Laurita que es Hilda Chavez y ya, me encantaría tener algo más qué contarles pero no sé por qué tengo un blanco total", dijo.

Los internautas quedaron sorprendidos con la respuesta de la actriz y pidieron que hablara mas acerca de la actitud de Ludwika Paleta, cuyo personaje era el de una pequeña clasista.

"Suficiente con decir que Ludwika es igual en la telenovela que en la vida real, más videos de estos por fa", "la memoria es selectiva, solemos borrar lo malo o traumático de nuestra memoria" y "me parece que lo pasaste mal y por eso no recuerdas nada", fueron algunos comentarios que dejaron.

Chris también mostró un video donde en parte de la novela hay una escena que consideró una falta de respeto hacia las mujeres. "Bien tóxico todo en Carrusel", escribió.

La actriz sigue ejerciendo su profesión y ahora es parte de varias películas mexicanas.

Esta es la sorprendente transformación de Chris Klitbo:

#carruseldeniños #novela @laklitbo Respuesta a @luasgg #valeriaferrer #truestory @Hilda Chávez ♬ sonido original - Chris Klitbo