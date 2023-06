El Real Madrid ficha a Jude Bellingham del Borussia Dortmund

-

El jugador inglés, Jude Bellingham, firmará por seis temporadas con el Real Madrid.

Fabrizio Romano, periodista deportivo italiano especializado en los fichajes en el mundo del fútbol, afirma que Jude Bellingham es nuevo jugador del Real Madrid.

El inglés firmaría por 6 temporadas, y el traspaso sería por una cantidad de 103 millones, además de unas bonificaciones en función de objetivos y variables.

En una operación que el Real Madrid cocinó a "fuego lento" con el jugador y con su padre, Mark Bellingham. El inglés se convertiría en uno de los fichajes más caros de la historia del Real Madrid.

Bellingham llega al Real Madrid para reforzar el centro del campo, una posición que el Madrid ha dominado en Europa con puño de hierro en la última década.

Fichaje estratégico

Bellingham llega como estrella y el inglés es visto en el Real Madrid como un galáctico para el Bernabéu, un jugador franquicia para muchos años y candidato a ganar el Balón de Oro.

Como imagen, Bellingham también funciona. Es un icono en Inglaterra y uno de los principales activos de Adidas, la marca que viste al Real Madrid.

Aunque todavía no está decidido, está previsto que luzca el dorsal número 7 que ha dejado libre Hazard, aunque tendrá libertad para usar otro número si así lo desea.

Con un contrato que se extenderá hasta 2029, Bellingham está llamado a ser uno de los jugadores referencia del Real Madrid tanto en el césped como fuera de él.