¿Adiós a los escenarios? Ricardo Arjona lanza mensaje que preocupa a sus fans

-

Tras un rotundo éxito en su gira, el cantante Ricardo Arjona preocupó por un mensaje en sus redes sociales.

El exitoso cantante guatemalteco, Ricardo Arjona, alertó a sus seguidores y fanáticos por un "extraño" mensaje en su más reciente publicación de Instagram.

Este mismo mes, el cantante ya había causado intriga entre sus fanáticos con una curiosa publicación que daría pistas sobre nuevas fechas de su gira "Blanco y Negro".

La gira anteriormente mencionada ha sido una de las más exitosas, convirtiéndose en uno de los mejores shows del mundo. Sin embargo, una nueva publicación alarmó a sus queridos fans, quienes creen que podría retirarse de los escenarios.

"De vuelta. Para decir adiós", escribió Ricardo Arjona en una fotografía. La imagen causó revuelo y entre los comentarios se lee "Ok, pero adiós no", "Usted aunque ausente, usted siempre se queda" y "No digas adiós, hasta luego".

Publicación realizada por el cantautor. (Foto: Captura de pantalla)

Esta no es la primera vez que el cantante utiliza esta frase, pues anteriormente ya había publicado un video con la descripción "Volver para decir adiós", donde se especuló que podría estarse anunciando un concierto en Guatemala.

Por el momento no hay ninguna comunicación oficial que detalle una fecha de concierto, ni se asegura que el cantante dejaría los escenarios.