Hallan ADN de pato en motores del avión que se estrelló en Corea del Sur

ADN de pato hallado en motores del avión de Jeju Air que se estrelló en Corea del Sur

Un informe preliminar de las autoridades surcoreanas reveló que ambos motores del Boeing 737-800 de la aerolínea Jeju Air contenían restos de ADN de cerceta del Baikal, una especie de pato migratorio que viaja a Corea del Sur durante el invierno.

Este hallazgo refuerza la hipótesis de que el impacto con una bandada de aves pudo haber contribuido al accidente del pasado 29 de diciembre de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Muan, el cual dejó 179 muertos, convirtiéndose en el siniestro aéreo más letal en suelo surcoreano.

Se estrelló contra un muro de concreto

El avión, que cubría la ruta entre Bangkok (Tailandia) y Muan, intentó realizar un aterrizaje de emergencia sin desplegar el tren de aterrizaje.

Según el informe, la aeronave sobrepasó la pista y se estrelló contra un muro de concreto que contenía equipos de navegación, conocidos como localizadores. Este impacto resultó fatal para la mayoría de los pasajeros, dejando solo dos sobrevivientes entre las 181 personas a bordo, incluidos miembros de la tripulación.

La caja negra del avión dejó de grabar cuatro minutos y siete segundos antes del impacto, a las 8:58:50 de la mañana (hora Corea del Sur), de acuerdo con los investigadores.

El avión volaba a una altitud de 152 metros y a una velocidad de 298 km/h, aproximadamente a 2 kilómetros de la pista, cuando la grabadora dejó de registrar datos.

Aunque los registros de las cajas negras son cruciales, las autoridades han indicado que también están analizando datos de control aéreo, grabaciones de video y restos recuperados del lugar del siniestro para determinar las causas exactas del accidente.

Los investigadores analizan si el choque con aves migratorias fue decisivo en el accidente, mientras examinan motores, datos de vuelo y los restos del avión. La aerolínea recortará rutas para mejorar el mantenimiento en respuesta al incidente.

Recorte de rutas

Por su parte, la aerolínea Jeju Air ha anunciado medidas en respuesta al incidente. Durante el primer trimestre del año, recortará sus rutas desde Busan, al sureste del país, para fortalecer sus operaciones de mantenimiento y garantizar la seguridad de su flota.