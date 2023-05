Advierten a los nuevos actores de Marvel que no firmen contrato

Durante una entrevista, una de las actrices reconocidas de Marvel advirtió a los nuevos actores que no firmen contrato.

No es la primera vez que se escucha que una vez entras a el mundo cinematográfico de Marvel, no se sabe cuánto tiempo estarás ahí. La actriz Elizabeth Olsen comenzó trabajando como Wanda Maximoff en "Vengadores: La era de Ultron", 10 años después la actriz seguía interpretando al personaje en la serie "La Bruja Escarlata".

A pesar de la larga trayectoria de Olsen en Marvel, la actriz no tiene contrato con la franquicia, parecido a Don Cheadle, en cambio actores como Tom Holland, Chris Evans, Samuel L. Jackson, Sebastian Stan y Benedict Cumberbatch si tienen contrato, del que se podrían arrepentir.

En el podcast "Happy Sad Confused", Olsen dijo que su método de trabajo era el que le recomendaba a los nuevos actores de Marvel. Si Marvel la necesita, solo deben llamarla y ella decidirá si hace el trabajo o no, además, tiene derecho a pedir una mayor cantidad de dinero por cierto proyecto.

"Dales solo una. Tienes más control. Si dices 'Oh, Dios mío, me he divertido más que nunca, amo este personaje, quiero hacerlo de nuevo' ahora tienes más control creativo para la siguiente película", comentó Olsen.

*Con información de Espinof