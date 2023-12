Delegación de la OEA se reúne con Alejandro Giammattei y magistrados de la CC

-

La delegación enviada por el Consejo Permanente de la OEA, se reunió con autoridades del Ejecutivo y de la CC.

EN CONTEXTO: Luis Almagro encabeza Misión enviada por OEA a Guatemala

El presidente Alejandro Giammattei y dos magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) se reunieron con la delegación enviada por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La delegación está encabezada por el secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro; y el presidente del Consejo Permanente de esa instancia internacional, Ronald Sanders.

Ambos arribaron este viernes 15 de diciembre a Guatemala luego que el Consejo Permanente de la OEA invocara el artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana durante una reunión extraordinaria con el fin de buscar la protección de la democracia en el país.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el Gobierno informó que el Ejecutivo resaltó que el proceso electoral se realizó de una manera ordenada, transparente y con un proceso de transición sistematizado.

El Pdte. @DrGiammattei sostuvo una reunión con el Pdte. del Consejo Permanente, @sirronsanders, y el secretario general de la #OEA, @Almagro_OEA2015, en la cual se destacó que posterior a las más de 80 reuniones del proceso ordenado, transparente y sistematizado de #TransiciónGT,…

Por su parte, la CC destacó que los encargados de reunirse con la delegación de la OEA fueron los magistrados Héctor Pérez Aguilera y Leyla Lemus.

El día de hoy el Magistrado Presidente de la Corte de Constitucionalidad, Héctor Hugo Pérez Aguilera, junto a la Magistrada Leyla Susana Lemus Arriaga, recibieron la visita oficial del Excelentísimo embajador Ronald Sanders, Presidente del Consejo Permanente de la OEA,

Mientras que el presidente del Consejo Permanente aseguró que sostuvo una reunión muy "constructiva" con Giammattei.