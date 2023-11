¡Videos impresionantes! El país que sufre terremotos sin control

-

Islandia se encuentra en estado de emergencia tras reportar una gran actividad sísmica en el suroeste del país.

Las autoridades islandesas declararon el estado de emergencia después de varios sismos en la península de Reykjanes, en el suroeste del país, que hacen temer una erupción volcánica en la región.

"El jefe de la policía nacional (...) declara el estado de emergencia para la defensa civil, debido a la intensa actividad sísmica en Sundhnjukagigar, al norte de Grindavik", dijo el departamento de protección civil y de emergencias en un comunicado.

Fagradalsfjall volcano in Iceland is erupting violently. Hot streams of lava flow down the mountainside near the capital pic.twitter.com/6VbFEL3fAa — Sociat USA (@SociatUSA) November 12, 2023

"Los terremotos pueden volverse más importantes" y "esta serie de eventos podría provocar una erupción", advirtió la administración.

Según la Oficina Meteorológica de Islandia (OMI), una erupción podría tener lugar "en unos pocos días".

Se han puesto en marcha planes de evacuación para el pueblo de Grindavik, que tiene unos 4,000 habitantes, ubicado a tres kilómetros al suroeste de la zona donde se registraron los sismos el viernes.

El Departamento de Protección Civil también ha anunciado el envío de la patrullera Thor a Grindavik "por motivos de seguridad".

El jueves, la "Laguna Azul", un sitio turístico ubicado cerca de Grindavik, famoso por sus balnearios geotérmicos, ya había sido cerrado por precaución.

Foto: DW

Alrededor de las 17:30 horas (11:30 horas de Guatemala), dos sismos ocurrieron; el más fuerte de los cuales con una magnitud de 5.2, según las primeras evaluaciones de la OMI, se sintieron hasta la capital Reikiavik, a unos cuarenta kilómetros de distancia y en gran parte de la costa sur del país.

@teletrece La ciudad de #Grindavik, en el suroeste de Islandia, que cuenta con unos 4.000 habitantes, fue evacuada debido al riesgo de una #erupción volcánica. Los servicios meteorológicos registraron 500 #terremotos en la región entre las 18H00 GMT del viernes y las 06H00 GMT del sábado, 14 de ellos con una magnitud superior a 4. #Islandia declaró el estado de emergencia el viernes después de que una serie de fuertes terremotos sacudieron el suroeste de la península de Reykjanes. Esto podría preceder a una erupción volcánica cerca de Sundhnjukagigar, a unos tres kilómetros al norte de Grindavik. ♬ sonido original - T13

#Iceland #Grindavik Deformation slowed down. This indicates that magma is moving closer to the surface. Seismicity remained relatively stable since yesterday. Around a thousand earthquakes have been detected mostly at depths of 3 to 5 kilometres. pic.twitter.com/BAlRGZZcz9 — llátzer (@llatzr) November 12, 2023

⚠️ Cracks on the ground have been found heading straight towards centre of #Grindavik #Iceland pic.twitter.com/oP6rXJ33G2 — llátzer (@llatzr) November 12, 2023

Unos 24,000 temblores se han registrado en la península desde finales de octubre, según la OMI, con casi 800 terremotos registrados entre la medianoche y las 14 horas del viernes.

| Islandia declara estado de emergencia por amenaza de erupción volcánica luego de producirse al menos 1.400 terremotos en menos de 24 horas.

pic.twitter.com/4N1NBHvAxX — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 11, 2023

Desde 2021 se han producido tres erupciones en la península de Reykjanes: en marzo de 2021, agosto de 2022 y julio de 2023, todas alejadas de infraestructuras o zonas pobladas.

Islandia tiene 33 sistemas volcánicos activos, que es el número más alto de Europa.