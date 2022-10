Alfredo Adame fue sometido a una cirugía de emergencia tras golpiza

Alfredo Adame fue intervenido debido a los fuertes golpes que recibió en la cara durante una pelea callejera.

El actor mexicano Alfredo Adame informó que recibió una llamada de un centro de salud para decirle que debía ser operado debido a las graves consecuencias que sufrió en el ojo y pómulo luego de una pelea.

También detalló que esperaba que el procedimiento quirúrgico se estimaba que lo hicieran aproximadamente dentro de tres semanas. Sin embargo, la fisura que tiene es considerable como para seguir esperando que el tiempo transcurra como de costumbre.

"Estoy aquí en el Hospital Gea González. Me llamaron el viernes en la noche y me dijeron que ya de emergencia la operación tenía que ser este lunes, yo esperaba que fuera en tres semanas, pero dicen que no se puede arriesgar a que, sobre todo esta fisura, el daño que está aquí (debajo del ojo), se puede llegar a hacer mayor", fueron algunas de las palabras que mencionó en el audiovisual que colgó en su cuenta personal de Instagram.

Los especialistas en el área de la salud le colocarían al menos unas cuatro placas de titanio en el pómulo derecho, debido a que fue el lado que sufrió más fracturas luego de todos los golpes recibidos.