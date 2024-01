Alto funcionario de EE.UU. reacciona tras retiró de visa a Alejandro Giammattei

-

Un alto funcionario de los Estados Unidos se pronunció tras la sanción del Departamento de Estado en contra del expresidente Alejandro Giammattei.

Se trata de Brian A. Nichols, Subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, quien reiteró que nadie está por encima de la ley.

"Nadie, especialmente un funcionario público, está por encima de la ley. Estamos comprometidos a hacer nuestra parte para combatir la corrupción en todo el mundo, incluso en Guatemala", indicó en una publicación.

Además, recordó que la corrupción socava el crecimiento económico, obstaculiza el desarrollo, desestabiliza a los gobiernos y socava a la democracia al robar a los ciudadanos sus derechos y recursos.

No one, especially a public official, is above the law. is committed to doing our part to combat corruption worldwide, including in Guatemala. Corruption saps economic growth, hinders development, destabilizes governments, & undermines democracy robbing citizens of their… — Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) January 17, 2024

Giammattei designado y sin visa

Este 17 de enero, el expresidente Alejandro Giammattei fue designado por el Departamento de Estado por su "participación en corrupción significativa" y no podrá ingresar a los Estados Unidos.

"El Departamento de Estado está designando a Alejandro Eduardo Giammattei Falla, expresidente de Guatemala, como generalmente no elegible para ingresar a los Estados Unidos debido a su participación en corrupción significativa", se indicó en un comunicado.

Según el Departamento de Estado tiene información creíble que indica que Giammattei habría aceptado sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas, durante su mandato como presidente.