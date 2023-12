Alvaro Ramazzini salió del país por esta razón (video)

-

Alvaro Ramazzini salió del país y en un video el cardenal explica la razón.

OTRAS NOTICIAS: Esto dice el MP de supuesta denuncia contra Cardenal Ramazzini

El cardenal Álvaro Ramazzini salió del territorio nacional el pasado 1 de diciembre para realizar un viaje relacionado con su actividad religiosa, según lo explica en un video.

Además la entidad católica Adeveniat, una organización de ayuda para América Latina, se informa que el cardenal Alvaro Ramazzini fue invitado para presidir una eucaristía que servirá para recaudar fondos para una colecta navideña en apoyo a personas de escasos recursos.

En un video difundido en redes sociales el cardenal Ramazzini explicó que se encuentra de viaje haciendo la ruta vía Houston EE.UU-Alemania. "Voy hacia Alemania invitado por Adveniat, es la organización de los obispos alemanes que nos apoyan en toda América Latina para construir templos, iglesias, para proyectos educativos, y cada año en Alemania ellos organizan esta campaña durante todo el tiempo de Adviento para poder recoger los fondos que después los comparten a las diócesis que les pedimos ayuda", informó.

El religioso aclara que su salida al extranjero no es por especulaciones de que estuviera amenazado, o porque se va al exilio. "Este viaje ya estaba planeado hace meses para apoyar la campaña de Adveniat", aseguró. "Si escuchan que yo me fui del país por persecución política, no, no hagan caso", repitió y recordó que el Ministerio Público confirmó que no hay ninguna persecución en su contra. "Y Así es porque yo no he cometido ningún delito", declaró.

El cardenal Ramazzini está invitado por la organización religiosa Adveniat. (Foto: Adveniat)

¿Qué hace Adveniat?

En su portal web Adveniat se presenta como una organización de ayuda a Latinoamérica, que junto a sus socios del proyecto proporcionan a refugiados alimentos y medicinas, ofrecen protección en un alojamiento seguro y brindan la oportunidad de un nuevo comienzo con proyectos de capacitación.

"Uno de cada cinco migrantes en el mundo proviene de América Latina. La persecución, la violencia y el hambre obligan a las personas a abandonar sus hogares. Las familias están siendo destrozadas. Los refugiados pierden la vida en rutas peligrosas", se lee en la página oficial de la organización.

La entidad detalla que los países centrales donde se brinda apoyo este año son Colombia, Panamá y Guatemala, los cuales se utilizan para ilustrar los diferentes aspectos de la ayuda a los refugiados.

La inauguración de la campaña navideña adveniat tendrá lugar el 1 de Adviento, este 3 de diciembre de 2023, en la diócesis de Erfurt, Frankfurt en Alemania. La colecta navideña del 24 y 25 de diciembre en todas las iglesias católicas de Alemania está destinada al Adveniat y a la ayuda a la gente de América Latina y el Caribe.