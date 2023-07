¡Para amantes del metal! Anuncian concierto de "Epica" en Guatemala

-

La famosa agrupación musical incluyó a Guatemala en su gira por Latinoamérica.

La agrupación musical, Epica, sorprendió a sus seguidores tras anunciar una nueva gira por distintos países.

Entre ellos Guatemala, donde se presentarán en 2024 siendo el primer concierto confirmado para el próximo año en el país.

A través de un póster compartido en sus redes oficiales, la banda holandesa de metal sinfónico anunció que será el 27 de enero que tocarán en Guatemala.

El evento será en el Parque de la Industria y los boletos estarán disponibles en el sitio oficial de la banda.

Foto: Epica.Nl

Epica es un grupo musical de origen holandés, cuya vocalista principal es Simone Simons, quien destaca por ser una voz mezzo-soprano.

La banda fue fundada en 2002 por el exintegrante de After Forever, Mark Jansen. Inicialmente, Epica llevaba el nombre de Sahara Dust, y en ese entonces Helena Michaelsen era la vocalista.

Actualmente han lanzado siete álbumes de estudio, uno en vivo, uno recopilatorio y uno en formato DVD.

Algunos de sus temas musicales más conocidos son: "Cry for the moon", "Storm the Sorrow", "Sensorium" y "The skeleton key".