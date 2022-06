"¡Estoy destrozada!" Amber Heard se pronuncia tras perder juicio contra Johnny Depp

La actriz envió un comunicado donde expresó su sentir acerca del veredicto dictado por el jurado donde perdió el juicio por difamación.

Johnny Depp ganó el juicio donde acusó a Amber Heard por difamación y recibirá una compensación económica.

El grupo de 7 integrantes (5 hombres y dos mujeres), encargado de decidir el destino de los actores, anunció que ya tenía una resolución a las 11:30, hora de Guatemala y explicó que esta se leería en la corte a la 1 de la tarde, hora de Guatemala.

El jurado deliberó por 12 horas y 45 minutos para un juicio que duró 6 semanas.

La actriz se expresó en sus redes sociales al respecto con un fuerte mensaje a través de un comunicado:

"La sensación de decepción que siento hoy va más allá de las palabras. Estoy destrozada, pues la montaña de evidencia no fue suficiente frente al desproporcionado poder e influencia que rodea a mi ex esposo. Estoy más decepcionada por lo que significa este veredicto para otras mujeres: un retroceso, retrocedió el reloj a un tiempo en el que la mujer que habla y denuncia es avergonzada públicamente y humillada. Muestra la idea de que la violencia contra la mujer no es tomada en serio".

"Creo que los abogados de Johnny tuvieron éxito en dejar que el jurado pasara por alto la cuestión clave de libertad de expresión e ignoró la evidencia que era tan concluyente, por la que ganamos en Reino Unido".

"Estoy triste de haber perdido este caso, pero lo estoy más pues parece que he perdido el pensamiento correcto que tenía como estadounidense: hablar libre y abiertamente".