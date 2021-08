¿Amber Heard quedará fuera de "Aquaman 2"?

Seguidores de Johnny Depp exigen que su exesposa, Amber Heard, sea despedida de la película "Aquaman 2". Esto responde la producción de la cinta.

Tras darse a conocer que el actor Johnny Depp consiguió una victoria legal contra su exesposa , Amber Heard, ambos siguen siendo noticia.

Tras el polémico divorcio que han protagonizado, hasta el punto de llegar a la corte, los fanáticos del intérprete de "Piratas del caribe", han lanzado fuertes críticas porque aparentemente Amber miente.

La controversia ha afectado a Depp, pues lo han descartado de algunos proyectos por ser acusado de violencia de género, lo cual aún no ha sido comprobado.

BUENAS NOTICIAS ❤️

Johnny Depp gana una moción que obliga a ACLU a revelar la donación de Amber Heard.

Presentó una petición en la Corte Suprema de Nueva York para que la ACLU entregue documentos que prueben que Heard cumplió con su promesa, después de que se negó a cooperar. pic.twitter.com/Sbt6bPKLRL — Johnny Depp Uruguay (@DeppUruguay) July 30, 2021

¿Será despedida Amber Heard?

Recientemente y luego de la corte de Nueva York fallara a favor del actor, sus fieles seguidores paralizaron las redes y han hecho una fuerte petición a través de un sitio web.

La solicitud constaba que la producción de la película "Aquaman 2", la despidiera del filme.

Tras lo ocurrido, Peter Safran, director de la cinta se pronunció al respecto, en donde reveló que el elenco seguirá igual y no tendrán necesidad de cambios, pues los fans que se han manifestado es un grupo minoritario.

“Honestamente no creo que alguna vez vamos a reaccionar ante la presión de los fans porque ya sabes, tienes que hacer lo que crees es mejor para la película y sentimos que si se trata de James Wan y Jason Momoa, debería ser Amber Heard y así será”, expresó.