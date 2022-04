Amber Heard a Johnny Depp: "Nadie te va a creer por ser hombre"

Durante el testimonio de Johnny Depp que duró tres días y medio salió una grabación donde se podía escuchar a Amber Heard, presionando al famoso para que “le dijera al mundo” que era víctima de violencia doméstica.

El pasado lunes 25 de abril, en el juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard que comenzó el lunes 11 de abril en Fairfax, Virginia se reprodujo una grabación en la que Heard le dijo a Depp: “Cuéntale al mundo, Johnny, diles ‘Yo, Johnny Depp, un hombre, soy víctima de violencia doméstica’”.

Uno de los abogados de Depp le cuestionó qué respondió cuando le preguntaron si había sido víctima de abuso doméstico.

“Dije: ‘Sí, lo soy’”, respondió Depp, también dijo: “la única persona de la que he abusado en mi vida soy yo mismo”.

Depp contó que a Heard no le agradaba el actor británico Paul Bettany “sobre todo porque nos habíamos hecho muy amigos y para ella él era una amenaza”.

Depp contó que él y Heard estuvieron una vez en las Bahamas con Bettany y su esposa, la actriz Jennifer Connelly, además de los 4 hijos de la pareja invitada.

Al parecer Heard y Bettany “discutieron durante el almuerzo y solo recuerdo que cada vez que Bettany intentaba aclarar algo, ella hablaba más fuerte, entonces empezó a ponerse bastante grosero. Ella se puso malvada y ruidosa”.

“Luego su hijo, creo que era el de 18 años... un chico muy inteligente y brillante, entró en la conversación porque tenía algo que ver con lo que había estudiado en la escuela y sabía bastante al respecto y expresó su opinión, la Sra. Heard degradó a ese joven hasta el punto de que él se puso a llorar y se alejó”, dijo Depp.

Depp también detalló que Heard le pidió que violara una orden de restricción temporal que ella había presentado contra él para que pudieran reunirse en San Francisco.

“Me convencieron de ir allí, fui y me reuní con ella con la esperanza de que se retractara de sus mentiras, de ninguna manera estaba lista para hacer eso y yo no podía entender por qué estaba allí: me habían quitado todo, mis hijos no podían escapar del hecho de como se pusieron las cosas”, dijo.