Amber Heard: "Sostengo cada palabra de mi testimonio hasta la muerte"

Tras el tormentoso juicio que Amber Heard vivió al enfrentar a Johnny Depp, la famosa cedió una entrevista a NBC, en donde habló sobre su postura respecto al resultado del jurado.

Este martes la actriz dijo que todo lo que contó en el estrado es verdad y cuestionó el manejo de la evidencia por parte de la juez.

La famosa expresó que sostendrá cada palabra del testimonio en el juicio por difamación hasta el día de su muerte, afirmando que sufrió repetidos abusos físicos y sexuales por parte de Depp

Heard reconoció que fue responsable de su comportamiento horrible hacia Depp, pero esto fue respuesta hacia los abusos que sufrió por parte del actor y no al revés.

“Me comporté de manera horrible, casi irreconocible para mí misma... fue muy, muy tóxico, éramos horribles el uno con el otro pero siempre he dicho la verdad”, expresó.

Amber Heard, de 36 años, perdió el caso de difamación que Johnny Depp presentó en su contra, alegando que había "devastado" su carrera después de que The Washington Post publicara un artículo de opinión en el que se autodenominaba una "figura pública que representa el abuso doméstico".

El artículo no mencionaba a Depp por su nombre, pero él y sus abogados argumentaron que se refería claramente a un momento en 2016 en el que Heard le dijo a un tribunal que su exesposo abusaba físicamente de ella.

Johnny Depp demandó a Heard por 50 millones de dólares en un juicio que duró 6 semanas. El jurado determinó que él recibirá 10,3 millones de dólares de parte de Heard y deberá dar a Heard 2 millones por difamación.

"No me importa lo que crean de mi, qué juzgamientos quieren hacer hacia lo que pasó en privado y a puerta cerrada durante mi matrimonio, no espero que las personas deban saber esas cosas, así que no me lo tomo personal, pero incluso si una persona está segura de que me merezco todo este odio, incluso si piensas que estoy mintiendo, todavía no podrías verme a los ojos y decirme en redes sociales que ha habido una representación justa, no me puedes decir que esto ha sido justo", expresó.